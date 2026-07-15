A Inglaterra le quedó largo el partido ante Argentina y perdió en los 90 minutos de las semifinales del Mundial 2026 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos del encuentro. Así las cosas, la Albiceleste logró meterse en la final del certamen dejando en camino a los dirigidos por Thomas Tuchel.

Justamente el planteo mezquino impuesto ante Argentina del DT alemán, que oficia como entrenador del seleccionado inglés, es el centro de las críticas de británicos y de todo el mundo en las horas posteriores a la eliminación en semis del Mundial.

Incluso, muchos hinchas de Inglaterra piden la cabeza del entrenador por semejante forma de disputar el duelo frente a la Albiceleste en Atlanta. Sin embargo, en la federación inglesa tienen claro su futuro: quieren que Tuchel siga en su cargo al menos hasta la Eurocopa 2028.

Según reveló la BBC, el teutón cuenta con el pleno respaldo del director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham. “Tuchel firmó una prórroga de contrato de dos años en febrero, tras haber sido nombrado en enero de 2025 para una misión de 18 meses con el objetivo de ganar la Copa del Mundo“, afirmó el medio.

Thomas Tuchel

Tras el fracaso en este primer objetivo mundialista, la FA sostendrá a su DT para la próxima competencia internacional. En Inglaterra tiene claro que hay Tuchel para rato, incluso con la eliminación ante Argentina en las semis.

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Tablas del Mundial 2026