A pedido de Gustavo Quinteros, la dirigencia del Rojo avanza por un competidor de jerarquía para Rodrigo Rey.

La dirigencia de Independiente ya resaltó en su agenda el nombre de un futbolista que está siendo parte del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, para cumplir con el pedido del entrenador Gustavo Quinteros de jerarquizar algunas posiciones específicas de cara al Clausura 2026 de la Copa de la Liga.

El apuntado es Santiago Mele, relevo de Fernando Muslera en la Selección de Uruguay que hace exactamente un año se había vinculado a los Rayados de Monterrey para disputar el Mundial de Clubes, pero que en este 2026 terminó perdiendo terreno con Luis Cárdenas.

La intención del cuerpo técnico es que haya competencia en el arco para Rodrigo Rey, que tuvo un bajón de nivel en el Apertura, y la dirigencia está decidida a pisar el acelerador para poder gestionar el arribo del arquero uruguayo que, previo a su llegada a México, había dejado una gran imagen en Junior de Barranquilla.

Según el portal partidario De la Cuna al Infierno, ya tuvo lugar una reunión vía Zoom en la que se habría resuelto su salida de Monterrey, aunque no se dieron a conocer los detalles y se avanzó que las conversaciones continuarán la semana próxima.

Santiago Mele tras el estreno de Uruguay en el Mundial.

Experiencia en el fútbol argentino

Santiago Mele ya hizo experiencia en el fútbol argentino, defendiendo el arco de Unión de Santa Fe entre 2022 y 2023. Disputó un total de 58 partidos con el Tatengue, en los que recibió 63 goles y acumuló 20 vallas invictas antes de salir rumbo al fútbol colombiano.

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El arquero de 28 años surgido de Fénix también pasó por el fútbol europeo en los inicios de su carrera. En la temporada 2017/2018 emigró a Turquía para jugar en Segunda División con el MKE Ankaragücü y también estuvo cedido en el Lleida de la tercera categoría del fútbol español. Sin llegar a sumar minutos, finalmente tuvo la oportunidad de atajar en el Ankaraspor, de regreso al fútbol turco, durante la temporada 2019/2020.

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