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MUNDIAL 2026

Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

El elenco de Marcelo Bielsa pone primera en la cita mundialista en un duro duelo en Miami.

Uruguay debuta ante Arabia Saudita.
© GettyUruguay debuta ante Arabia Saudita.

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Uruguay se enfrenta este lunes ante su par de Arabia Saudita en el marco de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El italiano Maurizio Mariani será el árbitro del duelo que comenzará a las 19, hora argentina, y se podrá sintonizar a través de Disney+, TyC Sports, Telefe, DSports y Paramount+.

Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, una gran sorpresa en el Grupo H, la Celeste de Marcelo Bielsa intentará iniciar su participación con el pie derecho. El elenco saudí, que venció a Argentina en el debut de Qatar 2022, va por otro golpe en el arranque.

Los árbitros de Uruguay vs. Arabia Saudita

  • Árbitro: Maurizio Marianni (Italia)
  • Asistente 1: Daniele Bindoni (Italia)
  • Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)
  • Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Quinto árbitro: Michael Barwegen (Canadá)
  • VAR: Marco Di Bello (Italia)
  • AVAR: Ivan Bebek (Croacia)
  • SVAR: Jerome Brisard (Francia)

Sorpresa en el Grupo H

En el duelo inaugural de la zona, España empató sin goles ante Cabo Verde, un resultado inesperado que cambia el panorama en el grupo.

Hora y TV

El encuentro comenzará a las 19 y se podrá ver a través de Disney+, TyC Sports, Telefe, DSports y Paramount+.

¡Bienvenidos!

En el Hard Rock Stadium de Miami, Uruguay y Arabia Saudita debutan por el Grupo H del Mundial 2026.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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