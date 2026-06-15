Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

En el Hard Rock Stadium de Miami, la Selección de Uruguay se enfrenta este lunes ante su par de Arabia Saudita en el marco de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El italiano Maurizio Mariani será el árbitro del duelo que comenzará a las 19, hora argentina, y se podrá sintonizar a través de Disney+, TyC Sports, Telefe, DSports y Paramount+.

Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, una gran sorpresa en el Grupo H, la Celeste de Marcelo Bielsa intentará iniciar su participación con el pie derecho. El elenco saudí, que venció a Argentina en el debut de Qatar 2022, va por otro golpe en el arranque.