Marcos Díaz propuso a un ex River para que sea arquero de Boca

El ex portero del Xeneize también dio su punto de vista respecto a un posible regreso de Sebastián Villa en el próximo mercado de pases.

Entre comienzos de 2019 y mediados de 2020, Marcos Díaz pasó por Boca. El arquero había tenido un gran rendimiento en Huracán y en el Xeneize lo consideraron como una buena alternativa. Si bien nunca logró establecerse, Díaz fue campeón en dos oportunidades con el club de la Ribera: Supercopa Argentina y Superliga 2019/20.

En diálogo con Planeta Bostero, el streaming de Planeta Boca Juniors, Marcos Díaz afirmó quién le gustaría que sea el próximo arquero de Boca: “A mí siempre me gustó lo que es Rodrigo Rey, un arquero serio, sobrio, es el perfil para Boca. Un arquero con experiencia”. Cabe recordar que Boca hoy sufre la baja por lesión de Agustín Marchesín y tiene a Leandro Brey que nunca logró establecerse como titular.

El paso de Rodrigo Rey por River

Rodrigo Rey nunca llegó a debutar en la Primera de River. Por aquel entonces, en el Millonario había llegado Marcelo Barovero y no iba a tener oportunidades. Por tal motivo se fue a Newell´s luego de realizar el proceso formativo en el club de Núñez. En la Lepra debutó en Primera, luego vistió la camiseta de Godoy Cruz, más tarde pasó por PAOK de Grecia, estuvo en Pachuca de México, tuvo segundos ciclos en PAOK y Godoy Cruz hasta que llegó a Gimnasia, allí mostró su mejor versión antes de pasar a Independiente, club en el que se desempeña desde 2023.

Rodrigo Rey en Independiente. (Foto: Getty).

Marcos Díaz opinó sobre el posible regreso de Sebastián Villa a Boca

El ex arquero del Xeneize también se refirió al posible regreso de Sebastián Villa a Boca: “Es un jugador que a Boca le dio mucho y le puede dar mucho. Es un jugador que estando bien de la cabeza y sintiéndose bien, puede desequilibrar mucho. Eso va a depender del técnico y si le puede llegar a servir o no”.

DATOS CLAVE

Marcos Díaz fue campeón de dos torneos con Boca entre 2019 y 2020 .

fue campeón de dos torneos con Boca entre . El exarquero xeneize propuso a Rodrigo Rey como el perfil ideal para el arco.

como el perfil ideal para el arco. Boca tiene lesionado a Agustín Marchesín y a Leandro Brey como alternativa no consolidada.