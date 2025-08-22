El pasado miércoles por la noche se vivió una jornada traumática en Avellaneda en el marco del duelo de vuelta por los octavos de la Copa Sudamericana. Lo peor de la conducta humana salió a la luz tanto por parte de los hinchas de la Universidad de Chile que agredieron permanentemente desde la Pavoni Alta a los hinchas de Independiente que estaban en la Baja como también a los que estaban en una de las gargantas. También fue aberrante ver como la barra del Rojo masacró a golpes a un puñado de hinchas chilenos, a tal punto que todavía quedan internados por la situación.

Pero algo que no se vio fue el calvario que vivieron los empleados. Laburantes que estaban en la zona de baños, en el puesto de gastronomía -destrozado por los hinchas de la U de Chile para tener piedras para arrojar- y también en el personal de seguridad. Quien puso el tema sobre la mesa fue Laura Rey, la esposa de Rodrigo, el arquero de Independiente. Ella mostró un chat en el que una de las víctimas relató las situaciones que debieron atravesar, las cuales generan mucha impotencia y deberían ser investigadas por la Justicia, porque fueron animaladas impropias de un ser humano.

Laura Rey compartió en sus redes sociales el horror

La esposa de Rodrigo Rey compartió en cuenta de Instagram una conversación donde una de las víctimas relató el calvario que vivieron en cuanto los hinchas de la U de Chile comenzaron a destrozar los baños y el puesto de gastronomía que hay debajo de la tribuna Pavoni Alta. El contenido de los mensajes es aberrante: “Dijo que fue denigrante lo que vivieron y le hicieron hacer. No dio más detalles”.

“Tantos las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde vende la comida fueron desnudados y obligados ha hacer cosas que no quiso repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino matarnos no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha”, concluyó el mensaje.

Por otro lado, en otra historia de Instagram, Laura Rey hizo una reflexión: “Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístiico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan en fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores”.

“Con el corazón en la mano por que Chile es un país que amo! Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa, no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos paises. Esto no tiene que ver ni con futbol ni con nacionalidades. Deseó que cada quien deje los fanatismos de lado y piense con el corazón y piense objetivamente. Quien empezó? Ya se sabe… Como terminó? También!… Anoche, PERDIMOS TODOS!”, completó Laura.

