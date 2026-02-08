Violencia, botellazos y un final escandaloso en la Copa Davis tras la victoria de Colombia a Marruecos

Lo que debía ser una celebración deportiva por el ascenso a los qualifiers de la Copa Davis en 2027 se transformó en una escena bochornosa. En Casablanca, Colombia dio el golpe y venció 3-1 a Marruecos en los playoffs del Grupo Mundial I, pero los flashes se terminaron centrando en un polémico gesto final que protagonizó Nicolás Mejía, el héroe de la jornada, para provocar una violenta reacción de la parcialidad local.

El ambiente en la serie ya venía caldeado. Mejía, la raqueta número uno de la delegación cafetera en la serie, saltó a la cancha para enfrentar a Reda Bennani con la misión de cerrar la serie. Sin embargo, durante los tres sets que duró el encuentro (6-1, 4-6 y 6-2), el colombiano soportó silbidos y provocaciones por parte de la hinchada africana, que intentaba desestabilizarlo.

No obstante, la tensión estalló cuando se consumó el triunfo. Lejos de bajar las pulsaciones, Mejía se llevó el dedo índice a la boca y silenció a la tribuna que lo había provocado durante el encuentro. Como era de esperarse, la provocación no fue bien recibida ni por los hinchas ni por el banco de suplentes de Marruecos, desatando un secuencia plagada de agresividad.

Al darse cuenta de la situación, la delegación africana salió disparada a increpar al jugador sudamericano, quien intentaba hacer oídos sordos y celebraba en el centro de la pista. En el medio, la organización y su propio equipo intentaba calmar las aguas, pero la situación pasó a mayores cuando desde las gradas comenzó llover botellas y objetos hacia los colombianos.

La situación llegó al punto de volverse insostenible, provocando que la imagen final fuera la de una delegación visitante teniendo que retirarse escoltada y bajo un clima de guerra, empañando la clasificación conseguida.

¿Cómo le fue a Argentina?

Mientras Colombia festejaba en medio del caos, la Selección Argentina llevaba algunas horas masticando bronca en el otro lado del mundo. Es que el equipo nacional no pudo ante Corea del Sur y cayó derrotado por 3-2, quedando sin chances de pelear por la Ensaladera este año. Ahora, en septiembre deberá pelear por no descender.

