La Selección Argentina y Jordania chocarán este sábado para cerrar el Grupo J del Mundial sin nada por definir en la tabla. La Albiceleste ya aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final como puntera, mientras que el conjunto asiático se encuentra eliminado. Con ese panorama, Lionel Scaloni prepara una formación con varios cambios para darle rodaje a nuevos nombres, pero lo llamativo es que del otro lado también se perfila una rotación. Aunque por un motivo completamente diferente.

Según adelantaron distintos medios jordanos, el entrenador Jamal Sellami evalúa presentar una formación con varios suplentes ante el vigente campeón del mundo. La decisión no responde a una cuestión física ni a resignar el partido, sino a aprovechar la última función mundialista para ampliar la experiencia internacional de un plantel de baja jerarquía que disputó por primera vez una Copa del Mundo.

En ese sentido, la idea del cuerpo técnico es utilizar el encuentro como una prueba de cara al futuro. Es que Jordania lleva años insistiendo con su proceso de crecimiento y profesionalización del fútbol local, y el gran objetivo a mediano plazo es llegar en mejores condiciones a la Copa Asiática 2027. En ese contexto, sumar minutos en un escenario de máxima exigencia, y frente a Argentina, aparece como una oportunidad única para reconocer su propia vara futbolística.

Así lo confirmó el propio entrenador en la antesala al partido. “Nos espera una importante participación en la Copa Asiática de 2027, y esto requiere preparar una base más amplia de jugadores y equiparlos de la mejor manera, dándoles la oportunidad, plena confianza, fe en sus habilidades y motivándolos para que den lo mejor de sí cuando vistan la camiseta”, argumentó sobre el trasfondo de su inesperada decisión táctica.

Jordania optaría por jugar ante Argentina con suplentes (Getty Images).

Y agregó: “Si Jordania, Dios no lo quiera, sufre una dura derrota con la misma alineación que jugó contra Austria y Argelia, esto podría tener repercusiones negativas para el grupo. Sin embargo, el impacto del resultado será menor si se les da la oportunidad a varios jugadores nuevos, ya que la mejora técnica será mayor que el resultado en sí”.

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El furor local por el duelo contra Argentina

De todas formas la decisión no deja de resultar llamativa. Porque al fin y al cabo, Jordania desestimará la posibilidad de buscar sus primeros puntos mundialistas para darle prioridad al largo plazo. Igualmente, esto no significa que el encuentro haya perdido importancia para el país debutante. Todo lo contrario.

En Ammán, la capital jordana, el partido será vivido como un acontecimiento histórico. Pese a que el encuentro comenzará a las cinco de la madrugada del domingo en horario local, el Gobierno organizó transmisiones públicas con pantallas gigantes en el Teatro Romano, la Plaza Hachemita y el anfiteatro Odeón para que miles de hinchas puedan seguir el duelo ante Lionel Messi y compañía.

Pese a la temprana eliminación, Jordania tuvo el aliento de su público durante el Mundial (Getty Images).

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Incluso, después de la eliminación, el respaldo al plantel se mantuvo intacto. Tras la derrota frente a Argelia, el príncipe heredero Hussein bin Abdullah II publicó un mensaje en sus redes sociales en donde escribió: “Los queremos y apreciamos sus esfuerzos, y sabemos lo mucho que desean hacer felices a los jordanos. No los defraudaron, ¡oh valientes!“.