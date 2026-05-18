El lateral de Betis buscará llevar a su país a lo más alto en el certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de ganar su zona en las Eliminatorias UEFA, la Selección de Suiza obtuvo la clasificación al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, en donde formará parte del Grupo B junto al anfitrión Canadá, más Qatar y Bosnia Herzegovina y buscará superar su mejor marca en el certamen, que fue cuartos de final en tres oportunidades.

Para esta oportunidad, uno de los referentes del plantel comandado por Murat Yakin será el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, quien jugará la Copa del Mundo por cuarta vez en su carrera, ya que también integró los planteles de las ediciones de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

De padre español y madre chilena, el futbolista que se desempeña en Betis tuvo la oportunidad de jugar para tres selecciones, pero solamente desde Suiza se contactaron con él, por lo que se decantó por ellos. Tal es así que semanas atrás reveló que si recibía el llamado, hubiera representado a Chile, y llegó a jugar con la bandera de estos países en sus botines.

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“Me siento gallego. Mi padre nació allí, parte de mi familia es gallega, vamos cuando podemos y disfrutamos de nuestra gente, de los paseos por Vigo y de las patatas fritas de mi abuela” ,contó también en diálogo con La Voz de Galicia en 2009.

Surgido de las divisiones inferiores de Zurich, donde debutó a los 17 años, Rodríguez pasó por importantes clubes del viejo continente como Wolfsburgo, Milán, PSV o Torino, hasta que en 2024 llegó a Betis, en donde es titular y logró la clasificación a la UEFA Champions League tras 20 años.

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Ricardo Rodríguez, actual jugador de Betis. (Getty).

En cuanto a la Selección de Suiza, comenzó con la Sub 17 y allí logró consagrarse campeón del mundo en 2009 siendo una de las figuras junto a Granit Xhaka. Desde allí comenzó a crecer en las juveniles hasta que llegó a la mayor, con la que debutó en 2011 y jugó tres Mundiales.

De cara a esta Copa del Mundo, será su cuarta presentación y buscará romper la mejor marca de su país, que no llega a cuartos de final desde la edición 1954, donde fue local. Tanto en 2014, como en 2018 y 2022, la ‘Nati’ llegó a los octavos de final y quedó eliminada.

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La vez que Rodríguez esquivó a la muerte

Cuando su madre atravesaba el octavo mes de embarazo, los médicos descubrieron que el bebé sufría una hernia diafragmática congénita. Esta afección le pudo causar la muerte en el momento de su nacimiento de no haber sido hallada antes. Afortunadamente, luego de que lo dieran a luz, pasó por el quirófano para ser operado.

Tras esta operación, los doctores le dieron una esperanza de vida del 50% al bebé que pudo sobrevivir y crecer con normalidad, para luego convertirse en futbolista profesional y representar los colores del país en el que nació.

El deseo de jugar en Chile

Hijo de madre chilena, Rodríguez en más de una oportunidad reveló que tuvo el deseo de jugar para este país, pero nunca recibió un llamado. “Si hubiese existido la oportunidad de jugar por las dos (selecciones), me lo pensaba. Yo solo tenía la oportunidad de jugar por Suiza y si hubiera tenido las dos, podría decidir. Mi madre es chilena y la quiero tanto que podría haber jugado por Chile”, reveló en una entrevista.

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Además, en homenaje a su madre, ya que no pudo jugar para su país natal, Rodríguez decidió portar el dorsal 68 por su año de nacimiento. Cuando su mamá falleció en 2015 a causa de una enfermedad, también se tatuó este número para llevarla en la piel.

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