Con España y Croacia: los seis países europeos que podrían clasificar al Mundial 2026 hoy

Seis naciones pueden sacar su boleto al Mundial 2026 este viernes.

Por Germán Celsan

Este viernes será el segundo día de la primera mitad de la Fecha FIFA de noviembre en las Eliminatorias UEFA, y luego de que Francia fuera la única selección europea en conseguir su lugar en el Mundial 2026 en la jornada de jueves, hoy todo puede ser muy distinto y hasta seis seleccionados pueden sacar su boleto a la Copa del Mundo.

Algunos con enfrentamientos directos, otros con la obligación de ganar y esperar otros resultados y hay quien solo necesita un triunfo y nada más. Los escenarios son diferentes para todas las selecciones y, a continuación, los repasamos.

Grupo B: Suiza

Suiza es líder del Grupo B, el cual comparte con Kosovo, Eslovenia y Suecia. Necesita un triunfo ante los suecos y que Kosovo no gane su partido ante Eslovenia para clasificar al Mundial 2026 hoy.

Grupo E: España

La situación de España es idéntica a la de Suiza. Lidera el Grupo E por sobre Turquía, Georgia y Bulgaria. Un triunfo contra Georgia, sumado a que Bulgaria le quite puntos a Turquía, les permitiría asegurar matemáticamente su lugar en el Mundial 2026 hoy.

Grupo G: Países Bajos

Países Bajos es líder de un grupo de cinco selecciones, en el cual también se encuentran Polonia, Finlandia, Lituania y Malta. Este viernes los neerlandeses tienen un enfrentamiento directo con la selección polaca. Si ganan el partido, estarán en el Mundial 2026.

Grupo H: Austria

Austria lidera el Grupo H, también de cinco selecciones, y tiene dos puntos de ventaja sobre Bosnia, su rival de la última fecha. Sin embargo, podría no necesitar del enfrentamiento directo para clasificar al Mundial 2026 en caso de ganarle a Chipre y que Bosnia no pueda ganarle a Rumania.

Grupo J: Bélgica

El caso de Bélgica es el más sencillo: si le gana a Kazajistán hoy, va al Mundial 2026. No depende de qué pase en ningún otro partido del Grupo J, el cual comparte con la propia Kazajistán, Gales, Liechtenstein y Macedonia del Norte, su principal perseguidor.

Grupo L: Croacia

El último escenario a analizar en este artículo es el de Croacia, que también podría definir su clasificación. Tiene un partido contra Islas Feroe, que ya no tiene chances de alcanzarla en la cima. Sí lo tiene República Checa, que queda libre esta fecha, por lo que un triunfo hoy, pone a Croacia en la Copa del Mundo.

En los otros grupos que disputan sus partidos este viernes, hay igualdad en la cima; Alemania (vs. Luxemburgo) y Eslovaquia (vs. Irlanda del Norte) comparten la punta del Grupo A con 9 unidades cada una.

Mientras que, en el Grupo C, Dinamarca (vs. Bielorrusia) y Escocia (vs. Grecia), hacen lo propio pero con 10 puntos por lado. Ambos grupos se definirán en la última fecha, pase lo que pase hoy.

