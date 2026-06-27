Jordania y su conexión con Argentina: Messi, Maradona y un partido en la cancha de San Lorenzo

Pese a estar eliminados, hay locura por el partido ante el campeón del Mundo. La relación de Diego con el príncipe y un amistoso en Buenos Aires.

Nueve intentos tuvo Jordania para intentar jugar un Mundial. Y aunque llega al partido contra Argentina ya sin chances de clasificarse, el partido será igualmente una fiesta nacional. Serán las 5 de la mañana en Amán, capital jordana, cuando salgan a la cancha, pero se dispondrán de los lugares turísticos más reconocidos para que los hinchas puedan disfrutar no sólo del último partido mundialista: también de ver al equipo de Messi contra su selección.

El Teatro Romano, colmado de hinchas. Foto Archivo.

El Teatro Romano, que tiene 2000 años, será nuevamente uno de los espacios que albergarán las enormes pantallas para que más de 15.000 hinchas disfruten por última vez a su equipo, que perdió 3-1 ante Austria en el debut y 2-1 ante Argelia, convirtiendo su primer gol en la historia de la Copa del Mundo.

Más allá de las derrotas, hay una fascinación que trasciende el fútbol a partir de esta clasificación tan deseada: una puerta que se abrió y que les permite a los jóvenes jordanos pensar que todo es posible. Los niños jordanos antes se imaginaban siendo Messi (y antes, Maradona) y ahora imitan a sus héroes locales.

Para celebrar el partido que se jugará este sábado, la cuenta oficial de la federación asiática subió un posteo que marca la gran diferencia con otros tiempos: se ve una vieja camiseta Argentina y deja un mensaje: “Hoy Jordania hincha por Jordania”. Eso no cambia el fanatismo que los hinchas locales sienten por la celeste y blanca pero si marca un rumbo nuevo: se enfrentarán por primera vez en su historia al campeón el Mundo. Al equipo que tantas veces alentaron y al que esta vez les querrán ganar.

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“Hay un gran número de jugadores que apoyan a Argentina. Amamos mucho a Messi. Es el mejor jugador del mundo. Intentaremos detenerlo. Es algo imposible, pero haremos nuestro mejor esfuerzo”, dijo Amer Jamous, volante jordano en la previa del partido con el equipo de Scaloni, este sábado a las 23.

El héroe del Mundial

Por un lado está la gran figura del equipo, al que no le gusta que le digan el Messi jordano pero así se lo conoce: Mousa Al Tamari es el único del equipo que juega en Europa (en el Rennes de Francia). Yazid Abulaila es el arquero y uno de los estandartes del equipo. Pero quien inscribió su nombre en la historia mundialista es Nizar Al Rashdan, al convertir el primer gol de su selección en una Copa del Mundo.

Pese a la derrota, la gran definición acaparó la atención de la prensa mundial. Se lo hizo a Argelia a los 36 minutos del primer tiempo, desatando la locura de todo un país. Al Rashdan juega en el Qatar SC desde enero de este año, donde es compañero del argentino Franco Russo. Antes había pasado por el Al-Faisaly, donde ganó la Liga Profesional Jordana 2022, el Newroz y Al-Zawraa de Irak, Al-Khaldiya de Bahrein y el Emirates Club, donde fue compañero de Andrés Iniesta.

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Jugó con Iniesta en el Emirates Club. Foto IG.

No es la primera vez que el jordano se gana todos los flashes: su mejor momento fue en la Copa asiática del 2023, cuando anotó agónicamente en el minuto 97 ante Irak, logrando una victoria histórica que encaminó a su selección a la final del torneo en la se que clasificó Jordania a la Copa del Mundo por primera vez. Aquel fue denominado: “El partido más importante de la historia de Jordania”.

Esos dos goles quedarán en la historia de un fútbol que creció mirando hacia otros países y que por primera vez puede ver a sus propios jugadores como ejemplos a seguir.

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El amor por Diego

Maradona fue uno de los primeros en construir ese puente. En el 2015, Diego visitó Jordania como invitado de honor del príncipe jordano Ali bin Al-Houssein, quien preside desde 1999 la federación jordana. Es hijo del difunto rey Houssein I y hermano del actual rey Abdualláh II.

Maradona y el príncipe jordano, hermano del actual rey. Foto Archivo.

En aquel entonces, el príncipe, vicepresidente y fundador de la Confederación Asiática desde 2011, buscaba quitar a Joseph Blatter de la presidencia de la FIFA y allí fue el Diez, acompañado por su hija Jana, para brindarle su absoluto apoyo. La visita generó locura en los fanáticos, que siempre habían seguido al astro argentino por televisión. “Lo apoyo porque no tiene necesidad de robar, tiene su dinero y tiene mucho. No tiene necesidad de hacer lo que hace Blatter, de creerse el todopoderoso del fútbol cuando no pateó una pelota”.

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Aunque el jordano no ganó la elección ante el dirigente suizo, Blatter terminó renunciando tiempo después cuando estalló el escándalo de corrupción en la FIFA. Al año siguiente, Al-Houssein volvió a intentarlo y perdió nada menos que ante Gianni Infantino.

En medio de su visita, Maradona visitó el Monte Nebo, el lugar más venerado del país, para bautizarse en el río Jordán -como lo hizo Jesucristo- para convertirse en hijo de Dios.

Jordania en San Lorenzo

Pese a que Jordania nunca se enfrentó a la Selección Argentina, sí jugó un partido en territorio nacional. Fue el viernes 6 de junio del 2014 en el Estadio Pedro Bidegain, casa de San Lorenzo, y ante la Colombia de Néstor Pekerman. El partido terminó 3-0 a favor de los cafeteros, con goles de James Rodríguez y Juan Cuadrado (ambos de penal), mientras que Fredy Guarín metió un bombazo impresionante que se clavó en la red a los 89 minutos. Fue un amistoso de preparación para el Mundial de Brasil.

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Guarín ante el equipo jordano en San Lorenzo. Foto SelColombia

Para llegar al país, la selección jordana viajó más de 20 horas, saliendo desde Amán y pernoctando una noche en Dubai. Fue el cierre de preparación del equipo de Pekerman, que también se cruzó con Senegal en Buenos Aires.

No fue la única vez que se enfrentaron a equipos sudamericanos: para el repechaje internacional para Qatar 2022, cayeron ante Uruguay 5-0 como locales y luego igualaron 1-1 en Montevideo.

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