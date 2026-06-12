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Mundial 2026

Jugadón de Pulisic y gol en contra de Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial 2026

En el debut de local, los de Pochettino golpearon rápido y se pusieron en ventaja contra los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Estados Unidos convirtió el 1-0 ante Paraguay.
Estados Unidos convirtió el 1-0 ante Paraguay.

Por la primera fecha de la fase de grupos, Estados Unidos golpeó muy rápido y se puso en ventaja frente a la Selección de Paraguay. Solamente transcurrieron 7 minutos del primer tiempo para que Christian Pulisic comenzó una gran jugada que contó con varios toques dentro del área y, sin querer, Damián Bobadilla convirtió el gol en contra y el partido se puso 1-0 en el arranque.

Poco había pasado en el comienzo del compromiso, pero menos le importó al combinado que dirige Mauricio Pochettino, que desde el pitazo inicial impuso las condiciones y dominó con claridad al elenco que comanda Gustavo Alfaro. En ese contexto, los norteamericanos hicieron valer la localía en el primer tramo del encuentro y marcaron el tanto que significó la ventaja en el marcador.

Como no podía ser de otra manera, Pulisic empezó la jugada y aprovechó su increíble velocidad para hacer un magnífico cambio de ritmo. Una vez dentro del área, dio el pase al medio para que Weston McKennie la empuje aún más hacia el centro del área. En ese preciso instante y sin intención alguna, Bobadilla se llevó la pelota por delante y la mandó al fondo de la red.

Lo cierto es que, apenas debieron pasar 7 minutos para que Estados Unidos convierta el 1-0 frente a Paraguay, en el compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. En ese sentido, el elenco norteamericano golpeó en el momento justo para comenzar el partido con el pie derecho y ponerse arriba en el marcador.

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Nahuel de Hoz
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