Las calificaciones de los 26 futbolistas de la Albiceleste a lo largo de toda la Copa del Mundo, en la que terminaron segundos.

EMILIANO MARTÍNEZ (6): correcto Mundial para Dibu, que tuvo muy poca responsabilidad en los goles que recibió, que en total fueron ocho a lo largo de toda la competencia. Tampoco tuvo sus grandes atajadas habituales, pero porque en líneas generales no atacaron mucho a Argentina. Frente a España fue su mejor actuación.

Emiliano Martínez. (Foto: Getty).

NAHUEL MOLINA (2): tétrico Mundial para Nahuel Molina, que llegó a la cita máxima con algunas molestias físicas. No solamente no tuvo buenos partidos, sino que fueron muy flojos los aportes que hizo. Mal en la marca y peor en el ataque, donde fue intrascendente siempre que escaló por el sector derecho.

GONZALO MONTIEL (4): fue un comienzo de Mundial muy complicado para Montiel, que tampoco había llegado en plenitud física. Tuvo una compleja fase de grupos, pero mejoró considerablemente en los últimos dos partidos: entró muy bien ante Inglaterra y jugó una muy buena final ante España hasta que fue reemplazado.

CRISTIAN ROMERO (7): gran Copa del Mundo para el Cuti que demostró que es uno de los mejores centrales del mundo. Fue caudillo en las bravas, jugó simple cuando hubo que hacerlo y arriesgó con criterio cuando tocó. Sólido en el juego aéreo y un animal en el mano a mano. Marco de cabeza ante Cabo Verde y Egipto.

Cristian Romero. (Foto: Getty).

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NICOLÁS OTAMENDI (6): producto del gran presente de Cuti Romero y Lisandro Martínez, Ota fue suplente en el Mundial, pero en varios partidos tuvo que entrar y siempre lo hizo bien. Sólido, firme, dejando la vida en cada pelota, el marcador central tuvo una muy buena Copa del Mundo desde el lugar en el que le tocó.

LISANDRO MARTÍNEZ (7): grandísimo Mundial para Licha Martínez, que demostró siempre su voracidad en la marca, su inteligencia para estar bien ubicado y además fue autor de un tanto importante ante Cabo Verde en 16avos de final.

Lisandro Martínez. (Foto: Getty).

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MARCOS SENESI (5): el marcador central sumó pocos minutos en la Copa del Mundo, pero lo hizo de manera correcta. De hecho, estuvo a punto de igualar la final ante España, pero Cubarsí logró despejar casi sobre la línea.

NICOLÁS TAGLIAFICO (7): pese a haberse perdido los primeros partidos por una lesión, el lateral con pasado en Banfield fue uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina en el Mundial. Correcto en todas las facetas de juego, Nico tuvo una tarea complicada en la final ante España que fue marcar a Lamine Yamal y literalmente lo borró de la cancha.

FACUNDO MEDINA (6): producto de la lesión de Nicolás Tagliafico, Medina fue el lateral izquierdo titular en los primeros partidos y lo hizo muy bien. Temperamento, garra y una asistencia a Messi ante Austria fue lo más destacado del futbolistas de Olympique Marsella.

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RODRIGO DE PAUL (2): lamentable Mundial para Rodrigo De Paul en todo sentido. No tuvo buenos minutos y le sobraron oportunidades para demostrar, pero jamás estuvo en sintonía. Errores groseros, faltas innecesarias y poca precisión con la pelota en los pies.

Rodrigo De Paul. (Foto: Getty).

GIULIANO SIMEONE (5): Lionel Scaloni confió en Simeone en momentos importantes y el futbolista de Atlético de Madrid no defraudó, aunque producto de su estilo tan alborotado alternó buenas y malas. Correcto Mundial para el hijo del Cholo.

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LEANDRO PAREDES (6): el volante de Boca llegó tocado desde lo físico al Mundial y se notó. Fue importante desde que se ganó la titularidad, dándole claridad a un equipo que por momentos era apático. Lamentablemente en la final mostró su peor cara: acelerado, nervioso y abusando de faltas innecesarias.

ENZO FERNÁNDEZ (6): fue un Mundial irregular para Enzo, que en un mismo partido alternó buenas y malas. El compromiso, la entrega, la solidaridad con el compañero estuvieron siempre, aunque no logró brillar como lo había hecho en Qatar 2022. A pesar de eso, marcó dos goles determinantes: el tercero ante Egipto para darlo vuelta y el primero contra Inglaterra.

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

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EXEQUIEL PALACIOS (5): el Tucu no sumó muchos minutos en el Mundial. Scaloni lo ubicó como lateral por derecha ante Jordania y cumplió. Pudo haber sido considerado para entrar en algunos partidos donde se necesitaba tenencia, pero el entrenador optó por otros futbolistas.

ALEXIS MAC ALLISTER (4): flojo Mundial de Alexis Mac Allister, que en Qatar 2022 había sido una de las figuras del equipo. Tuvo partidos como volante central y otros más abierto por izquierda. Fue intrascendente en casi todos los encuentros, poco contacto con la pelota en líneas generales, errores importantes. Marcó un tanto ante Suiza en cuartos de final.

GIOVANI LO CELSO (6): otro de los que sumó pocos minutos fue Gio Lo Celso, pero cuando lo hizo demostró su calidad. Marcó un golazo ante Jordania y fue la figura de ese partido.

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Gio Lo Celso. (Foto: Getty).

VALENTÍN BARCO (5): fueron pocos los minutos del Colo Barco en la Copa del Mundo 2026. Scaloni apostó por los futbolistas experimentados a la hora de armar las formaciones iniciales y también de hacer los cambios.

NICOLÁS PAZ (5): al igual que Barco y muchos de los que fueron a su primer Mundial, Nico no acumuló muchos minutos, aunque cuando le tocó jugar lo hizo bien.

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THIAGO ALMADA (4): inició como titular y sus flojas actuaciones hicieron que pierda el puesto primero y que no siempre sea opción de cambio. Tuvo un mano a mano muy claro ante Suiza que lo falló y en el rebote pudo marcar Lautaro Martínez.

NICOLÁS GONZÁLEZ (6): para Scaloni fue una alternativa casi permanente. Fue importante en varios partidos ingresando desde el banco, aportó frescura, verticalidad y le cambió la cara al equipo. Fue titular en la final ante España y allí su rendimiento fue muy pobre.

LIONEL MESSI (8): impresionante Mundial para el mejor jugador de todos los tiempos. A sus 39 años fue la figura excluyente del equipo. Marcó nada más y nada menos que ocho tantos, brindó cuatro asistencias. Fue siempre la manija en los momentos más complicados. Sin dudas, merece el reconocimiento de todo un país y de los amantes del fútbol.

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Lionel Messi. (Foto: Getty).

JULIÁN ALVAREZ (5): no fue un gran Mundial para Julián que llegó tocado físicamente. Lo comenzó con actuaciones para el olvido, pero con el correr del certamen mejoró. Su golazo ante Suiza fue impresionante. La entrega y solidad por el equipo siempre estuvieron, pero le faltó lastimar en los metros finales.

LAUTARO MARTÍNEZ (7): el Toro completó un muy buen Mundial. Pudo marcar tres tantos, aunque sin dudas el más importante de ellos fue el que le hizo a Inglaterra en la semifinal al minuto 91 para dar vuelta el resultado.

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Lautaro Martínez. (Foto: Getty).

JOSÉ MANUEL LÓPEZ (5): el Flaco no sumó muchos minutos, pero cuando lo hizo estuvo bien. Buena acción ante Suiza en la previa del golazo de Julián Alvarez.

LIONEL SCALONI (7): el entrenador demostró su jerarquía en esta Copa del Mundo. Realizó planteos correctos en líneas generales, los cambios habitualmente estuvieron bien. Llamó la atención cómo salió a jugar la final ante España, aunque cabe destacar que tuvo que hacer tres cambios por lesión.