Dólares para todos: los millones que recaudó la AFA por la final del mundo y el dinero que recibirán los clubes por los jugadores cedidos

La gloria no tiene precio, eso es verdad. Ni tampoco borra la angustia de perder una final del Mundo. Pero el premio por haberla jugado sí tiene al menos un reconocimiento económico por parte de la FIFA. En total, por jugar ante España, la AFA se llevó nada menos que 33 millones de dólares, tres millones más de lo que recibió Francia por ser subcampeón en Qatar 2022. Además, los clubes que cedieron jugadores también recibirán una buena cantidad de dinero en sus arcas.

Pero, además de ese premio por ser finalista, la AFA recibió 1.5 millones al inicio del torneo, para gastos de logística, preparación y organización. Y como cada equipo que participó de la fase de grupos, sumó además 9 millones, para un total de 10.5 millones. De esta manera, el total del dinero recaudado fue de 43.5 millones de dólares.

Argentina recibió 33 millones de dólares por jugar la final. Foto AFA.

Ojo, no todo ese dinero se quedará en la AFA: si bien la FIFA realiza el pago por la participación al Mundial a la entidad argentina, el dinero se dividirá según el acuerdo realizado con el plantel. En el caso de España, según Forbes, se acordó que el 45% del premio total por el título (50 millones) irá para plantel, cuerpo técnico y ayudantes. Y otra parte se la llevarán los impuestos locales. En el caso de Argentina no se sabe qué porción del pago será para repartir entre los protagonistas.

Dinero fresco

Los clubes también tendrán ingreso de dinero por haber cedido a los jugadores durante todo el Mundial. El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA repartirá 355 millones de dólares a pagar, según explicaron, antes de fin de año, cuando se finalice con el cálculo por jugador y por club. Un número bastante superior a los 209 millones que se pagaron en Qatar.

Por primera vez se tendrá en cuenta también a los jugadores que participaron de las Eliminatorias, un total de 905 partidos entre todas las federaciones. Por cada partido en el que participaron (11 titulares y 12 suplentes como máximo) se repartirán un mínimo de 2.362 dólares por jugador y por partido. En total serán 100 millones los que se usarán para pagar a los clubes.

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Paredes también le dejará un buen número a Boca. Foto Boca.

Para el Mundial, esa cifra se multiplica: el mínimo será de 5.000 dólares por día. Para el cálculo, se tendrá en cuenta a los clubes en los que haya jugado en las últimas dos temporadas, para dividir en forma proporcional. También variará el número según la cantidad de minutos jugados, de jugadores cedidos por institución y por supuesto de días participando en la Copa del Mundo. Hasta el 10 de septiembre, cada club tiene la posibilidad de corregir los detalles de cada jugador.

Una vez que la FIFA realice el cálculo total, la FIFA depositará a la AFA el monto en bruto, del cual se le descontarán los impuestos y sin demora la entidad nacional deberá transferir ese pago al club correspondiente.

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La FIFA impuso como fecha tope para la liberación de jugadores el 25 de mayo, por lo tanto, para el plantel argentino que disputó la final será un total de 57 días sin poder estar en sus clubes. Tomando esa fecha de referencia y sin tener las variables por minutos jugados o cantidad de jugadores cedidos por club, por cada jugador argentino que disputó la competencia cada club cobrará de base mínima un total 285.000 dólares. La cifra podría aumentar ya que se estima que el tope podría ser de 11.000 dólares por día y por jugador cedido.

En total, fueron 11 equipos argentinos los que cedieron jugadores para el Mundial. River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Talleres, Rosario Central, Lanús, Vélez y Huracán.

Orlando Gill llegó hasta 16avos y le dará dólares a San Lorenzo. Foto Orlando Gill

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Por Leandro Paredes, en el caso de Boca y Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi en el caso de River, podrían percibir esa cifra mínima, aunque deberá ser didivida de manera proporcional con los clubes en los que jugaron en los últimos dos años. En el caso del central que firmó su contrato días antes de viajar (el 29 de mayo) y comenzó su vínculo con River oficialmente el 1° de julio, gran parte de ese dinero será para el Benfica.

Pero además, River recibirá dinero el ecuatoriano Kendry Páez, el uruguayo Matías Viña, los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, y Matías Galarza Fonda de Paraguay. Boca sólo por Leandro Paredes; Huracán por los ecuatorianos Hernán Galíndez y Jordy Caicedo; Independiente por el colombiano Santiago Arias y el paraguayo Gabriel Ávalos; Rosario Central por el colombianoJaminton Campaz; Independiente Rivadavia por el paraguayo Alex Arce, Estudiantes de La Plata por el uruguayo Fernando Muslera, San Lorenzo por el arquero Orlando Gill, de Paraguay; Talleres también por el paraguayo Alexandro Maidana; Lanús porJosé María Canale de Paraguay y Vélez por el colombiano Álvaro Montero, que no jugó ningún minuto.

Uruguay es el único equipo sudamericano que quedó eliminado en fase de grupos, por lo que se calculará del 25 de mayo al 27 de junio; mientras que Paraguay y Ecuador (30 de junio y 1° de julio respectivamente) llegaron a 16avos y Colombia (8 de julio) accedió hasta octavos.

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“Se repartirán 250 millones de dólares entre los clubes cuyos jugadores participen en la fase final (…). Los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego. Se prevé una asignación mínima de 5000 dólares por jugador y día, aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo”, dijo la FIFA en el comunicado previo al torneo.

A nivel mundial, el Manchester City es el club que aportó la mayor cantidad de jugadores al certamen, con 19. Sin embargo sólo tuvo un representante en la final: Rodri, de España.

Datos claves

Argentina recibirá de parte de la FIFA 10.5 millones por participar del torneo y un premio de 33 millones por jugar la final.

Los clubes que cedieron jugadores recibirán un mínimo por día por jugador de 5.000 dólares, que variará según los días de participación de cada equipo, minutos jugados. También habrá pagos por los jugadores que participaron de las Eliminatorias ( 2.362 dólares por jugador y por partido ).

). 11 clubes argentinos aportaron jugadores al Mundial.