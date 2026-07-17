El matador hizo su análisis de lo que será la gran final del domingo.

Con efecto de la final del domingo, en la que la Selección Argentina y la Selección de España definirán al campeón del mundo, muchas grandes estrellas y leyendas del fútbol mundial han dado su parecer sobre lo que sucederá en el MetLife Stadium. Uno de ellos fue ni más ni menos que Mario Alberto Kempes, campeón en 1978 con la albiceleste.

“Son dos grandes selecciones, que han hecho las cosas bastante bien“, destacó para iniciar, en su columna en ESPN. “España ha venido de menos a más, sin sufrir tanto. A Argentina quizás le costó un poquito más encontrar el equilibrio del partido, hasta los últimos momentos de los tres partidos últimos, donde pudo darlos vuelta”, valoró.

Argentina va a luchar el partido hasta el final, asegura Kempes. (Getty)

“Me parece que va a ser un partido de ajedrez para no quedar descuidado atrás y que van a tener mucho cuidado en el mediocampo. Los españoles saben que los argentinos no bajamos la cabeza en ningún momento, no nos doblegamos, vamos hasta el final. Y eso es lo que tienen que tener presente”, analizó Kempes.

“A pesar de que España tiene una buena selección, jugadores espectaculares y tocan bien la pelota, Argentina tiene ese amor propio, esa vergüenza, ese carácter, que lo hace casi único en el mundo del fútbol. Hasta que no termine el partido, Argentina va a seguir luchando, vaya como vaya.”

Argentina vs. España, potrero vs. Tiki-Taka

“El potrero contra el Tiki-Taka“, así resumió Kempes el enfrentamiento del domingo. “Yo creo que el potrero puede hacer mucho daño. Tocan bien la pelota, no son ese equipo que en el área te va a reventar la pelota para salir al contragolpe”.

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Rodri, el hombre a no dejar jugar en España. (Getty)

“Argentina sabe manejar bien la pelota, España quizás un poquito mejor, pero cuidado con Argentina que es rápido al contragolpe, que apenas empiece el partido te va a ir a apretar para que no jueguen con comodidad. Ya veremos quién gana, si el Tiki-Taka o el potrero”.

“Argentina, el domingo, va a salir con 4 mediocampistas, intentará ganarle el mediocampo a España. Yo creo que le va a salir a apretar desde un principio”, evaluó Kempes. “No creo que le vaya a dejar salir con toda la tranquilidad del mundo. Rodri, que es el que más tiene la pelota, la reparte, ahí Argentina va a meter un jugador para que no juegue con tranquilidad”.

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El potrero argentino y la necesidad de pelear la mitad de cancha. (Getty)

Finalmente, y pase lo que pase, Kempes le entregó sus flores a lo que ha hecho la Selección Argentina, no sólo en esta Copa del Mundo, sino en todo este proceso: “Lo que están haciendo estos muchachos es una cosa excepcional, espectacular. Desde que se jugó con México, aquel segundo partido en Qatar, hasta el día de hoy, este equipo sigue teniendo ese hambre deportiva que tiene que tener toda selección“.

“Están jugando casi de memoria, se conocen muy bien, no hay roces, no hay egoísmo. Eso te hace pensar que las relaciones que tienen entre ellos dentro y fuera de la cancha son muy buenas, y eso hace que el equipo funcione de una mejor manera”, cerró.

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