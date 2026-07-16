En medio de los festejos, Enzo Fernández saludó a sus compañeros de Chelsea tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

En su rol de sub-capitán en el elenco londinense, el mediocampista se abrazó con tres reconocidos futbolistas ingleses.

En un partido estelar e híper caliente, este miercoles la Selección Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final de la Copa del Mundo 2026. Empezó abajo en el marcador, lo empató Enzo Fernández con un golazo y lo ganó Lautaro Martínez a los 91 minutos para desatar el delirio en el Mercedes Benz Stadium y en todo el país. Pero hubo un hecho particular…

Claro que el triunfo agónico significó que haya festejos durante un largo periodo de tiempo, primero sobre el campo de juego, luego en los vestuarios y hasta siguió en la concentración del combinado nacional. Sin embargo, en medio de ese contexto de felicidad, el mediocampista se tomó el tiempo de saludar a sus compañeros de Chelsea, que jugaron en la vereda opuesta.

Enzo Fernández y Reece James tras Argentina – Inglaterra por el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que Enzo abrazó a Reece James, Trevoh Chalobah y Noni Madueke. En un claro intento de felicitarlos por el rendimiento que tuvieron y también por los resultados alcanzados a lo largo de todo el Mundial, el volante de la Selección Argentina se vistió de referente y se acercó a sus compañeros con los que comparte en el día a día durante toda la temporada.

Un dato importante a tener en cuenta es que Fernández es el sub-capitán del elenco londinense, por lo que es una de las principales autoridades dentro del plantel y no es simplemente uno más del grupo. Justamente Reece James es el capitán habitual y es por ese motivo que fue al primero que saludó, en una evidente señal de respeto por su estrecha cercanía.

Enzo Fernández might’ve scored against England but he still made sure to comfort his current and former Chelsea teammates 💙 pic.twitter.com/ibgmWDcU1J — LiveScore (@livescore) July 16, 2026

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A su vez, es bueno resaltar que luego de abrazarse con James, Enzo saludó a Noni Madueke, que actualmente juega en Arsenal. Sin embargo, el veloz extremo se desempeñó en Chelsea hasta la anterior temporada, por lo que compartió varios años con el ex River. Por último, fue el turno de Chalobah, defensor que integró la delegación inglesa pero con mucho menos protagonismo.

Inmediatamente después, salió corriendo a seguir festejando. Las imágenes son evidentes, la felicidad era extrema y el desahogo por dar vuelta el partido y más aún teniendo en cuenta el rival, lo hacían más meritorio. Sin embargo, en medio de toda esa euforia, Enzo se tomó unos segundos y saludó a sus compañeros de equipo, con los que frecuenta a diario durante su vida cotidiana.

Enzo Fernández y Noni Madueke tras Argentina – Inglaterra por el Mundial 2026. (Getty Images)

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Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026

El partido ya tiene casi todo confirmado: protagonistas, escenario y fecha. En el estadio ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Así las cosas, la gran final del Mundial 2026 se definirá entre España y Argentina este domingo 19 de junio desde las 15:00 locales en el MetLife Stadium de East Rutherford.