El jueves 11 de junio comienza la Copa del Mundo y los combinados ya empezaron a revelar los últimos detalles.

Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio y es por eso que se ultiman detalles de cara al inicio. En ese sentido, la Selección de Bosnia y Herzegovina fue la primera de todas en dar a conocer la lista definitiva de convocados, integrada por 26 futbolistas que dirán presente en Norteamérica para representar a su país.

Aunque la fecha límite para dar revelar la nómina final era el sábado 30 de mayo y este lunes debía presentarse una preliminar con un máximo de 55 protagonistas, Sergej Barbarez no tiene ninguna duda sobre sus elegidos para el Mundial. Por ese motivo, el entrenador sacó a la luz el listado confirmado con los jugadores que representarán al combinado nacional en Norteamérica.

Los futbolistas de la Selección de Bosnia y Herzegovina. (Getty Images)

Cabe recordar que el seleccionado europeo comparte el grupo C con Canadá, Suiza y Qatar. Si bien no será sencillo, intentará meterse entre los clasificados para estar en los dieciseisavos de final del certamen más importante del planeta. Vale resaltar que su debut será el 12 de junio frente al local en el BMO Field, ubicado en la reconocida ciudad de Toronto, para dar inicio a la zona.

Lo cierto es que, este lunes 11 de mayo, Bosnia y Herzegovina anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026 y se convirtió en la primera selección en hacerlo. Para ponerle punto final a la incertidumbre, Barbarez reveló la lista definitiva y, como no podía ser de otra manera, cuenta con la presencia estelar de Edin Dzeko, su máxima figura con 40 años recién cumplidos.

Edin Dzeko, máxima figura de la Selección de Bosnia y Herzegovina. (Getty Images)

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Uno por uno, los convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026

Nikola Vasilj

Martin Zlomislić

Osman Hadžikić

Sead Kolašinac

Amar Dedić

Nihad Mujakić

Nikola Katić

Tarik Muharemović

Stjepan Radeljić

Dennis Hadžikadunić

Nidal Čelik

Amir Hadžiahmetović

Ivan Šunjić

Ivan Bašić

Dženis Burnić

Ermin Mahmić

Benjamin Tahirović

Amar Memić

Armin Gigović

Kerim Alajbegović

Esmir Bajraktarević

Ermedin Demirović

Jovo Lukić

Samed Baždar

Haris Tabaković

Edin Džeko

La lista de convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026.

El grupo C que integran Bosnia, Canadá, Suiza y Qatar

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