Cada vez falta menos para que comience la Copa del Mundo 2026 el próximo jueves 11 de junio y es por eso que se ultiman detalles de cara al inicio. En ese sentido, la Selección de Bosnia y Herzegovina fue la primera de todas en dar a conocer la lista definitiva de convocados, integrada por 26 futbolistas que dirán presente en Norteamérica para representar a su país.
Aunque la fecha límite para dar revelar la nómina final era el sábado 30 de mayo y este lunes debía presentarse una preliminar con un máximo de 55 protagonistas, Sergej Barbarez no tiene ninguna duda sobre sus elegidos para el Mundial. Por ese motivo, el entrenador sacó a la luz el listado confirmado con los jugadores que representarán al combinado nacional en Norteamérica.
Los futbolistas de la Selección de Bosnia y Herzegovina. (Getty Images)
Cabe recordar que el seleccionado europeo comparte el grupo C con Canadá, Suiza y Qatar. Si bien no será sencillo, intentará meterse entre los clasificados para estar en los dieciseisavos de final del certamen más importante del planeta. Vale resaltar que su debut será el 12 de junio frente al local en el BMO Field, ubicado en la reconocida ciudad de Toronto, para dar inicio a la zona.
Lo cierto es que, este lunes 11 de mayo, Bosnia y Herzegovina anunció sus 26 convocados para el Mundial 2026 y se convirtió en la primera selección en hacerlo. Para ponerle punto final a la incertidumbre, Barbarez reveló la lista definitiva y, como no podía ser de otra manera, cuenta con la presencia estelar de Edin Dzeko, su máxima figura con 40 años recién cumplidos.
Edin Dzeko, máxima figura de la Selección de Bosnia y Herzegovina. (Getty Images)
Cuándo entrega Lionel Scaloni la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Uno por uno, los convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026
- Nikola Vasilj
- Martin Zlomislić
- Osman Hadžikić
- Sead Kolašinac
- Amar Dedić
- Nihad Mujakić
- Nikola Katić
- Tarik Muharemović
- Stjepan Radeljić
- Dennis Hadžikadunić
- Nidal Čelik
- Amir Hadžiahmetović
- Ivan Šunjić
- Ivan Bašić
- Dženis Burnić
- Ermin Mahmić
- Benjamin Tahirović
- Amar Memić
- Armin Gigović
- Kerim Alajbegović
- Esmir Bajraktarević
- Ermedin Demirović
- Jovo Lukić
- Samed Baždar
- Haris Tabaković
- Edin Džeko
La lista de convocados de Bosnia y Herzegovina para el Mundial 2026.
El grupo C que integran Bosnia, Canadá, Suiza y Qatar
DATOS CLAVE
- Bosnia y Herzegovina es la primera selección en presentar la lista definitiva.
- Sergej Barbarez reveló los convocados para el Mundial 2026, con Edin Dzeko.
- Integra el grupo C con Canadá, Suiza y Qatar, donde debutará ante el local el 12 de junio.