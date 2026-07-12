Konaté cruzó a Lamine Yamal antes de la semifinal entre Francia y España: “Puede decir lo que quiera”

El nuevo refuerzo de Real Madrid apuntó contra las declaraciones del chico sensación en la previa del partido estelar del Mundial 2026.

Ya quedaron conformadas las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y es por eso que este martes se enfrentarán Francia y España por un lugar en la final estelar, donde el ganador esperará por el vencedor de Argentina o Inglaterra. Con ese panorama sobre la mesa, ahora Ibrahima Konaté salió al cruce y contradijo a Lamine Yamal, que había calentado el cruce.

Ni bien se confirmó que había duelo de europeos en esta instancia, el chico sensación de apenas 18 años, fue muy contundente y lanzó una advertencia a sus próximos rivales. “Si Francia tiene que temer a alguien somos nosotros ya que somos los que los hemos eliminado antes“, había expresado el crack de Barcelona, frase que no gustó en la vereda opuesta.

Lamine Yamal, máxima figura de España. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista en zona mixta, el zaguero central fue contundente. “Puede decir lo que quiera…“, sentenció sobre los dichos de Yamal en las últimas horas. Inmediatamente después, agregó: “No, miedo no, no hay que tener miedo a nadie, sino mantenerse con humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición”.

Pocos segundos más tarde, el nuevo refuerzo de Real Madrid continuó con su relato. “Honestamente, no escuchamos lo que se dice“, manifestó otra vez en referencia a las declaraciones de los contrincantes. Eso sí, hizo hincapié en lo futbolístico y fue ahí que sostuvo: “Vamos a tratar de prepararnos lo mejor posible y al final del partido veremos para quién sale favorable“.

Ibrahima Konaté, defensor de la Selección de Francia. (Getty Images)

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A su vez, analizó lo que significa enfrentar a una selección del nivel de España, con múltiples figuras. “No pensamos solo en parar a Lamine“, expresó otra vez en relación a la máxima figura de La Roja. En ese preciso momento, Konaté aseguró: “España es un equipo excepcional con mucha individualidad. Pero el objetivo no es enfocarse solo en un jugador en particular“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Es el equipo entero el que puede hacer daño“, afirmó sobre el magnífico poderío ofensivo con el que cuenta el elenco ibérico. Por último, antes de culminar su declaración, Ibrahima deslizó: “Es bastante excepcional lo que proponen ofensivamente. Pero creo que eso es un trabajo colectivo”.

Ibrahima Konaté, defensor de la Selección de Francia. (Getty Images)

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El cuadro final del Mundial 2026