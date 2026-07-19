El extremo de España, y que milita en Barcelona, es la gran figura que tiene el elenco dirigido por Luis de la Fuente.

Con apenas 19 años recién cumplidos, Lamine Yamal se perfila como la carta de desequilibrio más punzante en el once inicial de España para la final de este domingo 19 de julio frente a Argentina. El extremo de FC Barcelona, que maravilló al planeta con su velocidad y desparpajo por la banda derecha a lo largo de toda la cita norteamericana, buscará coronar su meteórico ascenso con el título más codiciado del fútbol mundial, asumiendo el protagonismo absoluto en el MetLife Stadium de New Jersey.

Más allá de su innegable talento, la historia del atacante está profundamente ligada a sus raíces multiculturales y al humilde barrio de Rocafonda en Mataró, el cual homenajea en cada festejo formando el número “304” con sus manos. Criado bajo el cobijo de su padre marroquí y su madre ecuatoguineana, Yamal intentará romper los esquemas tácticos de Lionel Scaloni para darle a la Roja su segunda estrella dorada, en un duelo generacional imperdible frente al vigente campeón del mundo.

¿Dónde nació Lamine Yamal?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, un municipio situado en la provincia de Barcelona, España. Con 19 años recién cumplidos, es una de las grandes cartas de la Selección Española 🇪🇸 de cara a la final del Mundial 2026 ante Argentina.

Lamine Yamal, figura de España.

Crianza e Identidad

Aunque su lugar de nacimiento es Esplugues, Yamal se crio y forjó su identidad en Mataró, otra ciudad de la costa catalana. Específicamente, creció en Rocafonda, un barrio trabajador y humilde que el extremo siempre lleva presente.

Entorno familiar

El talento de FC Barcelona cuenta con raíces profundamente multiculturales:

Padre: Mounir Nasraoui, nacido en Marruecos.

Mounir Nasraoui, nacido en Marruecos. Madre: Sheila Ebana, originaria de Guinea Ecuatorial.

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El significado del “304”

Un dato de color fundamental para tu cobertura es su icónica celebración. Cada vez que convierte un gol, Lamine hace un gesto con sus manos formando el número 304. Estos son los últimos tres dígitos del código postal de Rocafonda (08304). Es su manera de rendirle homenaje a las calles donde creció y de mantener los pies sobre la tierra en medio del estrellato mundial.

Lamine Yamal, crack de España.

DATOS CLAVES

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat.

nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat. Su padre es marroquí y su madre es ecuatoguineana , creció en el barrio catalán de Rocafonda de Mataró.

, creció en el barrio catalán de Rocafonda de Mataró. Domingo 19 de julio, fecha de la final contra Argentina en el MetLife Stadium.