El posteo de Lamine Yamal en la previa de la gran final entre España y Argentina: “Por ti y por la calle”

La figura del combinado europeo apareció en las redes sociales y se despachó con una publicación realmente emotiva.

Se aproxima la gran final del Mundial 2026 entre los seleccionados de España y Argentina. Como consecuencia de ello, el mundo del fútbol y el planeta en general se encuentran completamente atentos a las variantes de este evento para no perderse.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, quien apareció en escena para despacharse con una publicación completamente emotiva fue Lamine Yamal, la gran figura del combinado ibérico.

Por intermedio de las redes sociales, el atacante de Barcelona compartió una fotografía que emocionó a gran parte de Instagram. En la misma se lo puede apreciar a él mismo, de muy pequeño, en primer plano y exponiendo una gran sonrisa.

“Por ti y por la calle” fueron las palabras elegidas por el jugador de la Selección de España para acompañar la mencionada fotografía. Naturalmente, en el conjunto europeo hay una gran esperanza depositada en lo que pueda llegar a hacer Yamal.

La publicación de Lamine Yamal

La foto compartida por Yamal. (Foto: Instagram)

El equipo arbitral de este partido

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (ESL)

Asistente 2: Andraz Kovacic (ESL)

Cuarto árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Quinto árbitro: Mohammad Alkalaf (JOR)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Nicolás Gallo (COL)

SVAR: Khamis Al Marri (QAT)

SBVAR: Tatiana Guzmán (NIC)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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