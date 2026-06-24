La Cabra de Bolavip no dudó y pronosticó quién ganará el partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026

La Cabra de Bolavip volvió a aparecer en escena para despacharse con un vaticinio contundente sobre el duelo a desarrollarse en Miami.

Este miércoles 24 de junio, con el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Estados Unidos, como testigo y como escenario, Brasil y Escocia se encuentran frente a frente en el marco de la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un partido realmente importante para las aspiraciones de ambos combinados.

Por un lado, el seleccionado sudamericano cosecha cuatro unidades luego de su empate frente a Marruecos y su victoria contra Haití. Por el otro, el combinado europeo está algo más necesitado después de su triunfo ante los propios centroamericanos y su derrota en un duelo clave frente a la sorprendente escuadra africana.

En medio de ese panorama, un rato antes del pitazo inicial, La Cabra de Bolavip volvió a aparecer en escena. En esta oportunidad, tuvo por delante una bandera de Escocia con un vaso de whisky y una bandera de Brasil con un vaso de caipirinha. Allí fue cuando no presentó demasiadas dudas y se inclinó por una victoria de los de Carlo Ancelotti.

El pronóstico de La Cabra de Bolavip

A qué hora se juega Brasil vs. Escocia

Los seleccionados de Brasil y Escocia se encuentran frente a frente este miércoles 24 de junio, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Qué canal pasa Brasil vs. Escocia

El partido entre Brasil y Escocia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime— Disney+, Telefé y Claro.

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