La confesión de Igor Matanovic tras la polémica en Croacia vs. Portugal por el Mundial: “Sentí un leve contacto”

El delantero reveló la conversación que tuvo con el árbitro y su opinión sobre la acción más controversial de la Copa del Mundo 2026.

Este jueves por la noche, Portugal le ganó 2-1 a Croacia y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el partido tuvo la gran polémica del certamen hasta el momento, en la que se sancionó posición adelantada por un imperceptible roce en la cabeza de Igor Matanovic, que ahora rompió el silencio y se refirió a la jugada de la que habla el planeta.

Habían transcurrido 13 minutos de los 10 que se adicionaron en el segundo tiempo, por lo que se trataba de la última acción. En un envío aéreo, el delantero saltó, luego la pelota impactó en un defensor portugués y Josko Gvardiol había anotado el 2-2 agónico. Pero claro, la tecnología intercedió y, en una decisión muy controversial, cobró offside y los lusos ganaron el cotejo.

NO VALE EL GOL AGÓNICO DE CROACIA



Por este offside fue anulado el empate del equipo de Modric en el minuto 112.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EsHOQg1DbP — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Lo cierto es que, una vez consumada la eliminación del Mundial, Igor Matanovic rompió el silencio por primera vez. “Para ser honesto, sentí un leve contacto de la pelota con mi pelo“, reconoció el protagonista de la jugada que marcó un antes y un después en la Copa del Mundo, dando a conocer públicamente su opinión al respecto del instante que sorprendió a todos.

Pocos segundos más tarde, el futbolista de la Selección de Croacia continuó con su relato. “Le dije al árbitro que no estaba seguro de decir que había tocado“, manifestó en primera instancia el atacante. Inmediatamente después, se tomó el tiempo para hacer una revelación. “Pero me dijo que la pelota tiene un chip y que hubo un contacto leve, y que era offside“, confesó también.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JaO29xaqpk — SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026

Publicidad

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Es difícil encontrar las palabras adecuadas después del partido. Jugamos una segunda mitad muy buena y merecíamos más“, expresó Matanovic. Luego de esa declaración, agregó: “Aún no he visto el penalti, pero si esto es un penalti… Tres goles, fuera de juego, el poste…”.

Por otro lado, habló en nombre de todo el equipo. “No tengo palabras, hoy tuvimos mucha mala suerte. Cuando entré, tenía una buena sensación en el campo. Jugamos un partido realmente bueno, pero esto duele“, deslizó Igor delante del micrófono. Y por último, añadió: “Seguimos adelante, tenemos que seguir atacando y clasificarnos para la Eurocopa“.

13 Veiga toca na bola anulando o impedimento pic.twitter.com/4wFjoqSr4z — Alexandre silva (@AlexandreBS1979) July 3, 2026

Publicidad

La explicación de la FIFA para anular la jugada

“Según los datos proporcionados por la tecnología ‘Connected Ball’ alojada dentro de la Trionda, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol.

Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”.