La decisión más polémica de la FIFA en el Mundial: Balogun fue expulsado pero podrá jugar para Estados Unidos contra Bélgica

Le levantaron la sanción al máximo goleador de los norteamericanos, pese a recibir la tarjeta roja directa ante Bosnia.

Este lunes por la noche, la Selección de Estados Unidos enfrenta a Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo determinante para conocer al eliminado y al clasificado entre los 8 mejores del planeta. Sin embargo, el foco está puesto en Folarin Balogun que, paradójicamente y aunque suene extraño, fue expulsado en el último partido, pero está disponible.

Conocé la historia de Folarin Balogun, figura de Estados Unidos en el Mundial.

Bien se sabe que el reglamento es claro: si un jugador recibe la tarjeta roja, debe cumplir una fecha de suspensión, pero no es el caso. Con vistas al compromiso frente al combinado europeo, los norteamericanos recibieron la buena noticia de que su delantero titular puede jugar a pesar de haber sido expulsado contra Bosnia y Herzegovina el pasado miércoles.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos en el Mundial 2026. (Getty Images)

Lo cierto es que, según informaron desde la FIFA, la sanción de Balogun quedó en suspenso. Si bien es una situación prácticamente inédita y más durante una Copa del Mundo, la realidad marca que está disponible para enfrentar a Bélgica por los octavos de final, por lo que Mauricio Pochettino puede utilizarlo como titular, tal como habitualmente sucede en la formación inicial.

Cabe destacar que no se puede apelar una tarjeta roja ni su suspensión. Sin embargo, Folarin puede jugar a pesar de haber sido expulsado por una falta sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. Este drástico cambio sobre lo reglamentario despertó las alarmas en el combinado europeo, ya que el elenco norteamericano contará con su goleador (3 tantos en el Mundial).

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que el castigo quedará pendiente durante un tiempo prolongado. “De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de partido queda en suspenso durante un período de prueba de un año“, sostiene la norma específica que hace hincapié en este escenario en particular.

Al mismo tiempo, hay una aclaración no menor para este caso. “Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante dicho período, la suspensión quedará revocada y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier otra sanción adicional impuesta por la nueva infracción“, advierten.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos en el Mundial 2026. (Getty Images)

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El cuadro final del Mundial 2026