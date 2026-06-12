El delantero de AS Mónaco, nacido en Booklyn, tiene su primera participación en una Copa del Mundo.

Folarin Balogun tiene la gran oportunidad de su vida: es parte del Mundial 2026 y así disputa su primera Copa del Mundo. El delantero que defiende la camiseta de AS Mónaco decidió representar a Estados Unidos, su nación por natalicio, pese a la ascendencia nigeriana de sus padres.

La esperanza estadounidense no solo está depositada en el atacante que al poco tiempo de haber nacido en tierras neoyorquinas regresó hacia Londres, sino que también en jugadores como Christian Pulisic y Gio Reyna.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos. (Jamie Squire/Getty Images)

“Decidimos que sería lo correcto para mí, representar al país en el que nací. Al final se convirtió en una obviedad, pero seguro, es algo que quería hacer y siento que aquí estoy en casa“, exclamó en una entrevista con el sitio web de la Ligue 1 a principios de la temporada 2022-2023.

La decisición de representar al país en el que nació no fue de un día para el otro. Y es que Balogun tenía mucho que pensar antes de resignar una camiseta: “Londres es mi ciudad, es donde crecí, donde están mis amigos, y si la gente me pregunta de dónde soy, digo que soy inglés. Pero sí, soy una mezcla de todas estas culturas”, recordó para referirse al conjunto étnico que posee, ya que vivió gran parte de su vida en Inglaterra.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Folarin Balogun?

Fecha de nacimiento: 3 de julio de 2001.

3 de julio de 2001. Lugar de nacimiento: Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Edad actual: 24.

24. Nacionalidad: británica-nigeriana (por crianza y nación de sus padres) y estadounidense (por nacimiento).

británica-nigeriana (por crianza y nación de sus padres) y estadounidense (por nacimiento). Nombre de la madre: Florence. Es de origen nigeriano.

Florence. Es de origen nigeriano. Nombre del padre: Ben. Al igual que su esposa, es de origen nigeriano.

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Estadísticas y presente en AS Mónaco (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 43

43 Goles: 19

19 Asistencias: 5

Nota: Las estadísticas corresponden a la temporada completa con el club francés (Ligue 1, Copa de Francia y UEFA Champions League) hasta la previa de la Copa del Mundo.

El camino de Folarin Balogun en la Selección de Estados Unidos

Fecha de debut absoluto: 15 de junio de 2023 – Estados Unidos 3-0 México (Semifinal de la Concacaf Nations League).

15 de junio de 2023 – Estados Unidos 3-0 México (Semifinal de la Concacaf Nations League). Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 27

27 Goles marcados: 9 (4 asistencias)

9 (4 asistencias) Mundial anterior: no fue convocado.

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Folarin Balogun durante sus inicios en Estados Unidos. (Brace Hemmelgarn/Getty Images)

¿Qué rol tendrá en el esquema de su selección para el Mundial?

Folarin Balogun partirá, a priori, como titular indiscutido en el equipo ideal de Estados Unidos (dirigido por Mauricio Pochettino) para el Mundial 2026. A diferencia de las variantes que puede tener un equipo en otras posiciones, el lugar del oriundo de Brooklyn en la delantera está asegurado. Su experiencia de tres años en una liga tan física como la Ligue 1 francesa le ha otorgado nuevos recursos para enfrentar defensas cerradas.

Su rol excede al de un simple delantero centro; es dinámico y versátil, además de que cuenta con una gran capacidad para atacar los espacios, como así también su inteligencia posicional y su gran definición. Su rendimiento individual será el termómetro que marque hasta dónde puede llegar la ilusión estadounidense en el torneo del cual son anfitriones.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Folarin Balogun

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero tiene actualmente un valor de mercado que ronda los 40 millones de euros .

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero tiene actualmente un valor de mercado que ronda los . Salario: en AS Mónaco y según portales especializados en finanzas deportivas, Balogun percibe un salario cercano a los 4.020.000de euros anuales netos , contando bonificaciones.

en AS Mónaco y según portales especializados en finanzas deportivas, Balogun percibe un salario cercano a los , contando bonificaciones. Cláusula de rescisión: no posee una cláusula de rescisión pública conocida en su contrato con Les Rouge et Blanc, el cual se extiende hasta junio de 2030.