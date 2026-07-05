La Selección de Cabo Verde regresó a su país tras el Mundial y los jugadores fueron recibidos como héroes

Tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, y forzar un alargue contra Argentina, son los nuevos ídolos populares de los ciudadanos.

No caben dudas que la Selección de Cabo Verde fue la principal revelación durante la Copa del Mundo 2026 y despertó el interés por todo el planeta debido a su irrupción y los resultados que consiguió contra combinados de mayor jerarquía. En ese sentido, los futbolistas regresaron a su país y fueron recibidos como héroes nacionales debido a lo realizado.

Luego de haber hecho historia en Norteamérica, en lo que fue el debut absoluto en un Mundial, los ciudadanos colmaron las calles de Praia, la ciudad más poblada del país y su principal centro económico, político y cultural. Dicha capital se encuentra ubicada en la isla de Santiago, la más grande del archipiélago que compone el territorio total de la república africana.

Lo cierto es que, mientras la delegación aterrizaba en su país después de disputar la Copa del Mundo, los habitantes de Cabo Verde los recibieron como ídolos populares. La hazaña alcanzada en el primer Mundial que disputaron en toda su historia los convirtió en verdaderas leyendas nacionales. Ni bien arribaron a la nación, miles de fanáticos los esperaban con suma felicidad.

Cabe recordar que en la fase de grupos clasificó segundo a raíz de los resultados acumulados. En primer lugar, empató 0-0 contra España, pocos días más tarde igualó 2-2 ante Uruguay y por último otro 0-0 frente a Arabia Saudita. Por los 16avos de final perdió 3-2 con Argentina en un partidazo histórico que debió definirse en el alargue ya que forzaron la prórroga.

Los ciudadanos de Cabo Verde recibiendo al plantel tras el Mundial 2026. (Getty Images)

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De esta manera, para volver a rodearse de sus compatriotas tras un mes fuera del país, el plantel llegó a Praia, la principal ciudad del archipiélago volcánico macaronésico que se encuentra ubicado geográficamente al oeste de África continental. Allí es donde está la nación insular, que tiene menos de 500.000 habitantes y es apenas un conjunto de islas.

Un dato importante a tener en cuenta es que eran colonia de Portugal, por lo que aún comparten múltiples tradiciones y gran parte de la cultura, como el idioma, aunque cuentan con su lenguaje local. Sin embargo, a lo largo de la década de 1970 consiguieron la Independencia, en distintos tramos debido al proceso, hasta alcanzar este presente inmejorable.

Bubista y Vozinha, los líderes de la Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026. (Getty Images)