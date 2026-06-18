La escalofriante lesión que sufrió Ismael Koné en Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Assim Madibo se fue expulsado por la acción que obligó al rápido ingreso de los médicos.

El encuentro entre Canadá y Qatar por la segunda fecha del Mundial 2026 quedó marcado por la durísima lesión que sufrió Ismael Koné. El mediocampista del elenco local fue fracturado por Assim Madibo, que impactó contra su pierna en su intento por recuperar la pelota.

El canadiense soltó el balón y fue golpeado por el qatarí, que estuvo lejos de ir con mala intención. El árbitro Cristian Garay le mostró la tarjeta amarilla luego de lo que pareció ser una infracción sobre cualquier otra. Sin embargo, compañeros y rivales advirtieron rápidamente la gravedad de la situación.

Koné mostró una clara fractura en la zona de la tibia y el peroné, llevándose las manos a la cabeza. Luego del veloz ingreso del personal médico, el referí corrigió su decisión y expulsó a Madibo, que se mostró visiblemente afectado y sorprendido por lo sucedido.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Minutos después, Nathan Saliba anotó el 4 a 0 para Canadá y lo celebró con poco entusiasmo. Instantes después, se dirigió hacia el banco de suplentes, tomó la camiseta de Koné y se la mostró al público a modo de homenaje.

Canadá goleó a Qatar y acaricia los 16avos

La buena noticia para Canadá es que consiguió su primera victoria en el Mundial 2026, luego de su estreno con empate ante Bosnia y Herzegovina. El conjunto dirigido por Jesse Marsch aplastó con un contundente 6 a 0 a Qatar, que terminó el encuentro con dos jugadores menos.

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Cyle Larin y Jonathan David anotaron los dos primeros goles del combinado local, que luego se vio beneficiado por la expulsión a Homam El-Amin por último hombre. Sobre el final de la etapa inicial, David volvió a aparecer para convertir el tercer gol de la noche.

La primera incidencia del complemento fue la lesión de Madibo a Koné, que derivó en la segunda expulsión para Qatar. Posteriormente, los dueños de casa estiraron la ventaja con las anotaciones de Nathan Saliba, Mohammed Manai (en contra) y el propio David, que igualó a Messi como goleador del certamen.