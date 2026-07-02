Cristiano Ronaldo marcó ante Croacia y fue su primer gol en una fase decisiva de Mundial con la Selección de Portugal

De penal, el astro de 41 años convirtió por primera vez en un mata-mata de la Copa del Mundo 2026.

Este jueves, Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en un mata-mata de la Copa del Mundo 2026. Después de 5 ediciones sin poder anotar en los duelos de eliminación directa, el astro de 41 años se sacó la mufa que lo acompañó a lo largo de toda su carrera y finalmente pudo convertir con la Selección de Portugal para igualar el partido ante Croacia por los 16avos de final.

Habían transcurrido 67 minutos y el elenco de la península ibérica perdía por 1-0 debido al gol de Ivan Perisic. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, el máximo goleador de todos los tiempos apareció para torcer la historia y ser el protagonista de la tarde-noche. Así las cosas, CR7 se hizo cargo y cambió un penal por gol para empatar el cotejo en Toronto, Canadá.

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

En un tiro de esquina, sujetaron a Renato Veiga y, a instancias de VAR, el árbitro sancionó la pena máxima. Como siempre, el penal lo pateó Cristiano y convirtió el 1-1 de Portugal ante Croacia en el duelo correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo. Inmediatamente, corrió hacia el córner y realizó su típico festejo bajo un ensordecedor “SIU” que gritó todo el estadio.

Lo cierto es que Ronaldo anotó su primer gol en un mata-mata del Mundial ya que nunca había podido hacerlo en las 5 ediciones anteriores que disputó (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Si bien vale aclarar que no jugó muchos partidos de instancias decisivas entre los certámenes que disputó con su seleccionado, la realidad marca que ahora le puso punto final a esa estadística.

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal. (Getty Images)

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Un dato llamativo es que fue reemplazado a los 36 minutos del segundo tiempo por decisión táctica de Roberto Martínez. En su lugar ingresó Ruben Neves para sumar un mediocampista más con el resultado 1-1. Así las cosas, Ronaldo se quedó sin disputar los minutos finales para sentenciar el partido y sin la posibilidad de disputar un eventual tiempo extra.

El gol anulado a Cristiano Ronaldo en Portugal – Croacia

Apenas unos 7 minutos antes del gol, Cristiano había anotado pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Tras un gran envío aéreo, Ronaldo la bajó y marcó un golazo por encima del arquero y con una enorme sutileza digna de su calidad. Pero claro, la tecnología indicó que se encontraba por delante del último defensor, por lo que no tuvo validez y se cobró tiro libre indirecto.

ANULADO ESTE GOLAZO DE CR7



Cristiano había bajado una gran pelota y definido con calidad, pero fue anulado por offside.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yQiOvRD0Q9 — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026