La nueva estrella del Barcelona comparó a Harry Kane con Messi: “Sólo lo supera el mejor de todos los tiempos”

Anthony Gordon se rindió ante su capitán, a quien puso únicamente por debajo de Messi, y los números lo respaldan.

La Selección de Inglaterra se impuso por 2 a 1 a su par de RD Congo por los 16avos de final del Mundial 2026, para meterse en octavos de final. Harry Kane, capitán y máximo goleador histórico de los Tres Leones fue el autor de los dos tantos que dieron vuelta el partido. Con ello, llegó a 72 goles en la temporada entre club y selección, la segunda mejor temporada goleadora en la historia de fútbol.

Los números, el impacto y liderazgo de Harry Kane hacen que hasta sus propios compatriotas y compañeros de Selección Inglesa caigan rendidos ante él. Eso incluye a Anthony Gordon, el flamante refuerzo del Barcelona y autor de las dos asistencias para los goles de Kane. En sus declaraciones post partido, Gordon no hizo más que alabar a su compañero.

“Harry es el mejor, el mejor que hemos visto con la camiseta inglesa“, afirmó Gordon. “Su habilidad para convertir cualquier tipo de gol, desde cualquier lugar de la cancha. Su liderazgo, su calma… Y al final lo ves unirnos a todos y liderar la celebración”, agregó, destacando todos los aspectos de Kane como jugador y líder.

Kane lleva 5 goles en el Mundial y 72 en la temporada. (Getty)

“Está teniendo una temporada que sólo lo supera Lionel Messi, el mejor de todos los tiempos“, recalcó Gordon, refiriéndose a sus cifras goleadoras, únicamente superada por los 82 de Messi en la 2011/12. “Eso habla del nivel en el que está jugando. No es un accidente, hay una consistencia diaria, en lo que trabaja, en los ejercicios de definición, la pasión y seriedad con la que entrena. Es increíble y una inspiración“, completó el extremo que vestirá de azulgrana la próxima temporada.

Harry Kane también habló

Kane está siendo el líder de una Inglaterra que ya está entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026 y que buscará meterse entre los ocho en un duro duelo ante el invicto y anfitrión México. No obstante, prefirió enfocarse en lo que le tocó vivir esta tarde en Atlanta contra RD Congo.

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“Qué partido. Sabíamos que sería una roca difícil de romper, lo hablamos antes del encuentro. El arquero, por sobre todos, hizo algunas tapadas increíbles. Pero seguimos, fuimos persistentes, esa es la clase de equipo que somos. No nos rendimos, sabemos que los momentos llegarían, y lo hicieron sobre el final“, expresó Kane.

“Tenemos una buena profundidad de plantel, Marcus [Rashford] y Noni [Madueke] les causaron problemas todo el partido, Bukayo [Saka], Anthony [Gordon] entrando, mantuvimos la intensidad todo el partido. Los centros de Declan [Rice]… Tenemos diferentes escenarios dependiendo de cómo se da el partido, el entrenador [Tuchel] es muy bueno en estos partidos“, continuó Kane, destacando a sus compañeros y al entrenador.

Inglaterra celebró el paso a octavos de final. (Getty)

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“Nos mantuvimos pacientes, fieles al plan de juego, los goles llegaron. Hay que disfrutar estos momentos, estamos en el Mundial, sin importar contra quién jugamos o en qué fase estamos, hay que disfrutar las victorias, dan motivación y energía, muy especial”, concluyó, refiriéndose a la forma en que los ingleses celebraron el triunfo.

Tabla de goleadores del Mundial 2026

Cuándo y contra quién juega Inglaterra los octavos de final

Luego de su victoria por 2 a 1 vs. RD Congo, la Selección de Inglaterra enfrentará el próximo domingo 5 de julio a la Selección de México en el Estadio Azteca (conocido como Estadio Ciudad de México para este torneo), de la Ciudad de México en la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

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México se clasificó a dicha instancia luego de superar por 2 a 0 a Ecuador en su respectivo partido de 16avos de final. El ganador de este encuentro seguirá por la llave de Brasil y Noruega, pensando en los cuartos de final de la Copa del Mundo.