La predicción de la Cabra de Bolavip para Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Tras su éxito en varios partidos de la primera fecha. La Cabra de Bolavip proporcionó un nuevo veredicto en la Copa del Mundo.

La jornada de martes del Mundial 2026 cuenta con el debut de la Selección Argentina, que enfrentará a Argelia en Kansas. Como no podía ser de otra manera, el encuentro ya tiene un ganador para La Cabra de Bolavip, que hizo su pronóstico horas antes del pitazo inicial.

En la previa del compromiso, la figura sensación de la Copa del Mundo palpitó el estreno de los campeones del mundo. A la hora de vaticinar quién será el vencedor del cruce no dudó: habrá una contundente victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Ya son varios los aciertos de La Cabra de Bolavip en lo que va de la competencia. Hasta el momento, acertó los ganadores en Alemania vs. Curazao, Brasil vs. Marruecos, Estados Unidos vs. Paraguay y México vs. Sudáfrica.

La formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

La formación de Argelia para medirse ante Argentina en el debut de la Copa del Mundo

Luca Zidane

Rafik Belghali

Aissa Mandi

Jaouen Hadjam

Rayan Aït-Nouri

Nabil Bentaleb

Hicham Boudaoui

Fares Chaïbi

Riyad Mahrez

Amine Gouiri

Mohammed Amoura

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Así están los grupos del Mundial 2026

Terna arbitral para el partido Argentina vs. Argelia