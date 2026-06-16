La predicción de la Cabra de Bolavip para Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La jornada de martes del Mundial 2026 cuenta con el debut de la Selección Argentina, que enfrentará a Argelia en Kansas. Como no podía ser de otra manera, el encuentro ya tiene un ganador para La Cabra de Bolavip, que hizo su pronóstico horas antes del pitazo inicial.
En la previa del compromiso, la figura sensación de la Copa del Mundo palpitó el estreno de los campeones del mundo. A la hora de vaticinar quién será el vencedor del cruce no dudó: habrá una contundente victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni.
Ya son varios los aciertos de La Cabra de Bolavip en lo que va de la competencia. Hasta el momento, acertó los ganadores en Alemania vs. Curazao, Brasil vs. Marruecos, Estados Unidos vs. Paraguay y México vs. Sudáfrica.
La formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Lisandro Martínez
- Facundo Medina
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
La formación de Argelia para medirse ante Argentina en el debut de la Copa del Mundo
- Luca Zidane
- Rafik Belghali
- Aissa Mandi
- Jaouen Hadjam
- Rayan Aït-Nouri
- Nabil Bentaleb
- Hicham Boudaoui
- Fares Chaïbi
- Riyad Mahrez
- Amine Gouiri
- Mohammed Amoura
Así están los grupos del Mundial 2026
Terna arbitral para el partido Argentina vs. Argelia
- Árbitro principal: Szymon Marciniak (Polonia)
- Árbitro asistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polonia)
- Árbitro asistente 2: Adam Kupsik (Polonia)
- Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)
- Árbitro asistente de reserva: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski
- AVAR: Dennis Higler
- SVAR: Mohammed Obaid Khadim