La primera selección que comenzó su concentración para el Mundial 2026

A 37 días del puntapié inicial, Australia ya citó a ocho futbolistas que integrarán la lista mundialista. Compartirá grupo con Estados Unidos, Paraguay y Turquía.

Este 5 de mayo, se conoció una noticia que genera impacto en las 47 selecciones restantes que participarán del Mundial 2026. Es que el seleccionado de Australia eligió comenzar hoy mismo su preparación para la Copa del Mundo con la concentración de ocho futbolistas de los 26 que integrarán la lista definitiva para el certamen.

Tony Popovic, el entrenador de los Socceroos, confirmó que se trasladarán en los próximos días a la ciudad estadounidense de Sarasota, en Florida, para dar inicio a los preparativos de cara al Mundial en suelo donde se disputará dicha copa. Mientras tanto, entrenarán en tierras australianas.

Al ser citados, los 8 jugadores que estarán desde ya bajo las órdenes del entrenador nacido en Sidney tienen prácticamente asegurada su participación en la Copa del Mundo con los Socceroos. Estos son Harry Souttar (Leicester City), Hayden Matthews (Portsmouth), Anthony Caceres (Macarthur FC), Mitchell Duke (Macarthur FC), Brandon Borrello (Western Sydney), Nick D’Agostino (Brisbane Roar), Nishan Velupillay (Melbourne Victory) y Mathew Leckie (Melbourne City).

La fecha final para presentar la lista de 26 es el 1 de junio y Popovic habló en las últimas horas al respecto, luego de confirmar esta concentración que comenzará a más de un mes del debut: “Estamos monitoreando un gran número de jugadores para seleccionar al equipo final. Aún hay mucho por jugar en algunas ligas y el objetivo es tener tantos jugadores como sea posible y compitiendo antes de definir la convocatoria”, señaló el DT.

Australia en los amistosos de la fecha FIFA de marzo (Getty)

Así las cosas, Australia se convirtió oficialmente en el primer seleccionado mundialista que comenzó su preparación para el certamen que tendrá su inicio el próximo 11 de junio en Norteamérica.

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El grupo de Australia en el Mundial

El conjunto de Oceanía, que compite en las Eliminatorias de Asia, estará en el Grupo B y compartirá zona con Estados Unidos como cabeza de serie, Paraguay y Turquía.

En la previa del Mundial, los Socceroos disputarán dos partidos amistosos como parte de su preparación: uno el 30 de mayo ante México en Pasadena, California, y otro el 6 de junio contra Suiza en San Diego.

El fixture de Australia en la fase de grupos

Domingo 14/6: Australia – Turquía / 01:00 (horario de Argentina) / BC Place (Vancouver).

Viernes 19/6: Estados Unidos – Australia / 16:00 (horario de Argentina) / Lumen Field (Seattle).

Jueves 25/6: Paraguay – Australia / 23:00 (horario de Argentina) / Levi’s Stadium (California)

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En síntesis