A 37 días del Mundial 2026, Lamine Yamal dio un paso clave en su recuperación e ilusiona a toda España

El extremo es el jugador clave para La Roja en la Copa del Mundo, y espera llegar al 100%.

El pasado 22 de mayo, a menos de dos meses del Mundial 2026, Lamine Yamal se retiró del partido entre Barcelona y Celta de Vigo con una lesión que encendió las alarmas de la Selección Española, pero el extremo izquierdo está haciendo todo lo posible no sólo para llegar, sino para hacerlo en plenitud física.

Lamine Yamal inició un plan de recuperación y este martes dio un paso importantísimo en la misma, ya que si bien compartió una foto haciendo entrenamientos en una bicicleta fija, desde Cadena SER informan que el delantero del Barcelona ha vuelto a hacer entrenar en césped con ejercicios individuales.

Yamal sigue el plan conservador al pie de la letra.

Esto es parte del plan conservador por el que optaron desde el club blaugrana, donde habían advertido que se evaluó la posibilidad de que pase por el quirófano, algo que finalmente fue descartado.

Qué lesión sufrió Lamine Yamal

El cuerpo médico del Barcelona informó sobre una rotura en el isquiotibial izquierdo para Lamine Yamal. Una lesión que demanda por lo general entre cuatro y cinco semanas de recuperación para volver a las canchas.

Considerando que la misma se dio a menos de dos meses para el Mundial 2026, se esperaba que llegase con lo justo, pero su evolución en este período está siendo altamente positivo.

Publicidad

Lamine Yamal se lesionó pateando un penal vs. Celta. (Getty)

El grupo de España en el Mundial 2026

La Selección de España iniciará su camino en el Mundial 2026, donde es una de las principales candidatas, el 15 de junio contra Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Roja repite en Georgia contra Arabia Saudita, el 21 de junio, y cierra el 26 de junio contra Uruguay, en el Estadio Akron de Jalisco.

Síntesis

Lamine Yamal sufrió una rotura en el isquiotibial izquierdo el pasado 22 de mayo.

sufrió una el pasado 22 de mayo. El delantero inició entrenamientos individuales en césped tras descartar una cirugía por su lesión.

tras descartar una cirugía por su lesión. España debutará en el Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta.