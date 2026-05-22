A 20 días del Mundial, la Serie A metió a Lautaro Martínez y Nico Paz entre los mejores 4 jugadores de la temporada

Todavía no se confirmó la lista definitiva de futbolistas con la que la Selección Argentina viajará hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que hay muchísima esperanza entre los 55 que están preseleccionados. Entre ellos, Lautaro Martínez y Nico Paz, que tuvieron una alucinante temporada.
El Toro lideró a Inter de Milán para lograr un nuevo Scudetto, pero también se quedó con la Coppa Italia. Incluso, logró 22 goles en toda la temporada, siendo el argentino que más veces celebró en la 2025-2026. Por su parte, el nacido en Santa Cruz de Tenerife, que es apodado como ‘Europibe’ debido a que es hijo de un matrimonio argentino que emigró con la crisis económica de 2001, la descoció con Como 1907 y se ganó los elogios de todos los futboleros.
Mientras los 48 países se preparan para lo que será el gran evento del año, para el cual solamente restan 20 días, desde la Serie A dieron a conocer quiénes son los mejores futbolistas de la temporada. Así como el bahiense con pasado en Racing aparece como el mejor delantero, el ex Real Madrid fue incluido como el mediocampista que más sobresalió en su desempeño. Pero no están solos.
Mile Svilar, arquero de Roma, y Marco Palestra, defensor de Cagliari, también fueron condecorados por la Serie A tras afrontar un enorme nivel en el certamen italiano. En el caso del serbio, registró 17 vallas invictas en 37 partidos disputados, y le anotaron 31 goles. Por su parte, el lateral derecho nacido en Buccinasco anotó un tanto y aportó cuatro asistencias en 36 encuentros.
La prelista completa de la Selección Argentina
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
Con Real Madrid e Inter de Milán tras los pasos de Nico Paz, Fábregas le recomendó pasar otro año en Como
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVES
- Lautaro Martínez y Nico Paz fueron elegidos mejor delantero y mediocampista de Serie A.
- 22 goles anotó Lautaro Martínez durante la temporada 2025-2026 con Inter de Milán.
- 17 vallas invictas logró el arquero Mile Svilar en 37 partidos con AS Roma.