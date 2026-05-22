A 20 días del Mundial, la Serie A metió a Lautaro Martínez y Nico Paz entre los mejores 4 jugadores de la temporada

Todavía no se confirmó la lista definitiva de futbolistas con la que la Selección Argentina viajará hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que hay muchísima esperanza entre los 55 que están preseleccionados. Entre ellos, Lautaro Martínez y Nico Paz, que tuvieron una alucinante temporada.

El Toro lideró a Inter de Milán para lograr un nuevo Scudetto, pero también se quedó con la Coppa Italia. Incluso, logró 22 goles en toda la temporada, siendo el argentino que más veces celebró en la 2025-2026. Por su parte, el nacido en Santa Cruz de Tenerife, que es apodado como ‘Europibe’ debido a que es hijo de un matrimonio argentino que emigró con la crisis económica de 2001, la descoció con Como 1907 y se ganó los elogios de todos los futboleros.

Mientras los 48 países se preparan para lo que será el gran evento del año, para el cual solamente restan 20 días, desde la Serie A dieron a conocer quiénes son los mejores futbolistas de la temporada. Así como el bahiense con pasado en Racing aparece como el mejor delantero, el ex Real Madrid fue incluido como el mediocampista que más sobresalió en su desempeño. Pero no están solos.

Mile Svilar, arquero de Roma, y Marco Palestra, defensor de Cagliari, también fueron condecorados por la Serie A tras afrontar un enorme nivel en el certamen italiano. En el caso del serbio, registró 17 vallas invictas en 37 partidos disputados, y le anotaron 31 goles. Por su parte, el lateral derecho nacido en Buccinasco anotó un tanto y aportó cuatro asistencias en 36 encuentros.

La prelista completa de la Selección Argentina

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

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