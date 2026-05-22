Kerem Akturkoglu, el héroe que sobrevivió a un terremoto de bebé y clasificó a Turquía al Mundial 2026

El delantero marcó el gol que terminó con 24 años de ausencia mundialista para su país. ero mucho antes de ser un símbolo nacional, ya había sobrevivido a una tragedia que marcó su vida para siempre.

Cuando la Selección de Turquía salte a la cancha en el Mundial 2026, los flashes de las cámaras apuntarán a Arda Güler, la joya del Real Madrid, y Kenan Yıldız, la figura de la Juventus. Sin embargo, en el mismo plano de atención aparecerá Kerem Aktürkoğlu. A sus 27 años, el delantero del Fenerbahçe es el héroe que destrabó la racha de 24 años sin Copas del Mundo para su país al convertir el gol del triunfo ante Kosovo en el Repechaje. Pero su historia con las hazañas comenzó mucho antes. Específicamente cuando apenas tenía diez meses de edad y quedó sepultado bajo las ruinas de un terremoto al cual logró sobrevivir.

Ocurrió durante una noche de agosto de 1999, en la provincia de Kocaeli, cuando un sismo de 7,6 en la escala de Richter sacudió el oeste de Turquía. En medio del caos de los edificios derrumbados, su abuelo, que era el alcalde del pueblo, tuvo que asumir la tragedia a nivel profesional y personal, liderando la búsqueda de su nieto y cientos de víctimas entre los escombros.

El pequeño Kerem fue rescatado sano y salvo de milagro, y aunque su familia salió relativamente ilesa en lo material, el impacto psicológico caló hondo en su hogar. “Quienes vivieron el terremoto de 1999 son quienes realmente entienden lo que significa ser una víctima, y mi familia fue víctima de él, aunque yo era muy joven”, recordaría años más tarde en una entrevista con The Athletic.

Kerem Akturkoglu, goleador y figura ofensiva de Turquía (Getty Images).

Dentro de una cancha, Aktürkoğlu fue forjado como un extremo izquierdo, pero con el tiempo devino en una suerte de segunda punta o falso nueve con muchísima movilidad. Con 1.73 metros de estatura, posee un centro de gravedad bajo que le otorga un gran control de balón en espacios reducidos, lo que le permite asociarse de gran manera. Ya asentado en la madurez de su carrera y con más de 100 goles en su trayectoria personal, en las filas del Fenerbahçe está recuperando su mejor versión luego de un paso flojo por Benfica, firmando una gran temporada con 19 goles.

Sin embargo, su gol más trascendental lo firmó con la camiseta de la selección nacional. Fue en el cierre de las Eliminatorias Europeas. Tras quedar segundos de España en su grupo, Turquía tuvo que afrontar el repechaje continental. En la final contra Kosovo, con los fantasmas de una nación que hace dos décadas no clasificaba a un Mundial , Aktürkoğlu apareció en soledad por el segundo palo para empujar la pelota debajo del arco y anotar el 1-0 definitivo. En los papeles representó el gol número 15 con su país, pero termió siendo el boleto hacia Norteamérica.

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¡GOL DE TURQUÍA! Kokcu remató, Akturkoglu la desvió sobre la línea y puso el 1-0 vs. Kosovo.



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Del desastre natural al héroe de una nación

Al margen de los alegrías futbolísticas, Aktürkoğlu siempre se vio guiado por aquel terromoto que, de una forma u otra, marcó su vida. Lo dejó en claro en febrero de 2023, cuando el sur de Turquía fue devastado por otra serie de sismos que se cobraron miles de vidas —incluida la del futbolista Christian Atsu—. Al enterarse, Kerem no dudó: armó las valijas y viajó a la zona del desastre para cargar cajas de suministros y colaborar.

“Muchos contribuimos económicamente. Pero, por otro lado, el trato personal, comprender los sentimientos de la gente también era fundamental. Si podía estar allí, e incluso si les brindaba un poco de esperanza, ya habría logrado algo“, confesó Kerem, quien además subastó la pelota de un hat-trick para donar los fondos.

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Su resiliencia ante las catástrofes explica también cómo sobrevivió a los obstáculos futbolísticos. A diferencia muchos compañeros, formados en las inferiores de clubes de primer nivel, a sus 21 años Aktürkoğlu jugaba para el 24 Erzincanspor en la Cuarta División de su país. Su tren hacia la elite parecía haber pasado de largo, pero a base de 20 goles en 34 partidos llamó rápidamente la atención del Galatasaray. Así fue como el gigante turco lo fichó como jugador libre en 2020 y, cuatro años más tarde, lo estaría vendiendo en 15 millones al fútbol portugués. En el medio, aportó 80 contribuciones de gol en menos de 200 partidos.

Antes de llegar a Benfica, Kerem terminó de darle forma a su identidad futbolística al adueñarse de un festejo particular para gritar sus goles. Ya es habitual verlo celebrar agitando las manos en el aire como si sostuviera una varita mágica. Cuando comenzó a repetir en cada tanto, los hinchas del Galatasaray le encontraron rápidamente un parecido. “Hay algunas similitudes entre Harry Potter y yo… Algunos fans empezaron a llamarme ‘Kerem Potter’. No es algo que yo haya creado, son los aficionados. Ahora la celebración ya forma parte de mí“, explicó.

Kerem Akturkoglu realizando su icónico festejo con la varita mágica (Getty Images).

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Con esos pergaminos, cuando la pelota ruede en el debut mundialista, su familia mirarán fijamente al número siete de Turquía. Para ellos, ver a Kerem ahí adentro, después de haberlo rescatado de un edificio en ruinas cuando era un bebé de diez meses, ya es el verdadero triunfo. Los demás son regales del esfuerzo y el destino.

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