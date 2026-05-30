La Selección de Francia sacó chapa de los futbolistas que ganaron la Champions League con PSG

Este sábado PSG se consagró bicampeón de la UEFA Champions League al vencer por penales a Arsenal, luego de empatar 1-1 en el tiempo regular y en el alargue. Con ese contexto sobre la mesa, la Selección de Francia no tardó en protagonizar una repercusión luego de que finalizó la final llevada a cabo en Budapest, a solamente 12 días de la Copa del Mundo 2026.

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que un equipo francés haya conquistado el certamen más importante de Europa a nivel clubes, da como significado que hay futbolistas de dicho país. En ese sentido, el elenco parisino no fue la excepción a la regla y cuenta con varios jugadores oriundos de su propia nación, situación que no pasó desapercibida para el combinado.

Ousmane Dembelé festeja su gol ante Arsenal. (Getty Images)

Lo cierto es que, a través de un posteo en la cuenta oficial, la Selección felicitó a los futbolistas franceses que conquistaron la UEFA Champions League. “¡LOS AZULES DEL PSG, ¡OTROS DOS AÑOS EN LA CUMBRE DE EUROPA!“, expresó en primera instancia la página oficial del seleccionado en las principales plataformas digitales, más que nada en las redes sociales de mayor relevancia.

No conforme con eso, el posteo también incluía a los protagonistas de la hazaña. “¡Felicitaciones a Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery y Lucas Hernández, consagrados por segundo año consecutivo, y a Lucas Chevalier, quien gana su primera Liga de Campeones!“, sostiene el escrito que rápidamente se viralizó entre los fanáticos antes del Mundial.

𝐋𝐄𝐒 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐃𝐔 𝐏𝐒𝐆 𝐀𝐔 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 ! ⭐️⭐️



Félicitations à Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez sacrés pour la 2e année consécutive et Lucas Chevalier qui remporte sa 1ère Ligue des Champions 🏆💙 pic.twitter.com/fhY7uQypiV — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2026

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Sin ir más lejos, Dembélé fue el autor del gol que empató el partido en el segundo tiempo, cuando la historia aún estaba torcida hacia el lado londinense. De penal, el vigente ganador del Balón de Oro igualó el encuentro y obligó a que se extienda al tiempo extra y luego se defina en la tanda de penales. El desenlace es evidente: PSG ganó su segunda Champions consecutiva.

Un dato importante a tener en cuenta es que Dembélé, Doué, Barcola, Zaire-Emery y Lucas Hernández jugará el Mundial 2026 con la Selección de Francia. En busca de recuperar la corona que le arrebató Argentina en Qatar 2022, el combinado nacional quiere volver a tener en su poder el trofeo más ansiado por todo el planeta, tal como lo consiguió en Rusia 2018 y en 1998 su casa.

PSG salió bicampeón de la UEFA Champions League. (Getty Images)

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