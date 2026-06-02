El mediocampista, clave para Vladimir Petkovic, ni siquiera viajó a Rotterdam para el amistoso ante Países Bajos de este miércoles.

La Selección de Argelia que conduce el bosnio Vladimir Petkovic teme perder a una pieza clave de su mitad de cancha para el debut en el Mundial ante Argentina, partido que se disputará el próximo martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

El futbolista en cuestión es Hicham Boudaoui, de 26 años, quien desde 2019 se desempeña en el Niza de Francia, donde ya ha disputado más de 200 partidos oficiales. Fue precisamente jugando el último partido de la temporada de Ligue 1, en el que marcó un gol para la victoria 4-1 sobre Saint Ettinene, que el argelino sufrió un duro golpe en la cabeza por el que todavía se encuentra en observación.

Tal es así que Petkovic decidió ni siquiera incluirlo en la delegación para viajar a Rotterdam, pese a formar parte de la lista de 26 convocados para el Mundial, donde el seleccionado disputará este miércoles un partido amistoso de máxima exigencia ante Países Bajos.

Así las cosas, Boudaoui permanece en el Centro Técnico Nacional Sidi Moussa para continuar con el tratamiento y el programa de entrenamiento específico implementado por el cuerpo médico de Argelia. El mediocampista viajará directamente rumbo a los Estados Unidos para reincorporarse allí a la delegación.

Boudaoui es un jugador clave para Petkovic.

La buena noticia pensando en la posibilidad de que pueda jugar ante Argentina está relacionada a que todavía faltan 14 días para ese debut de los Zorros del Desierto. De momento, Petkovic prefiere confiar en la paciencia para preservar uno de sus principales jugadores de cara a los partidos más importantes.

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Los 26 convocados de Argelia para el Mundial

Arqueros: Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil y Abdelatif Ramdane.

Defensores: Rafik Belghali, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Zineddine Belaïd, Achref Abada y Mohamed Amine Tougaï.

Mediocampistas: Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar, Farès Chaïbi, Ibrahim Maza, Yacine Titraoui y Ramiz Zerrouki.

Delanteros: Mohamed Amine Amoura, Nadhir Benbouali, Adil Boulbina, Farès Ghedjemis, Amine Gouiri, Anis Hadj Moussa y Riyad Mahrez.

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¿A qué hora juegan Argelia vs. Países Bajos?

El partido amistoso de preparación para el Mundial que Argelia y Países Bajos disputarán en Rotterdam está programado para iniciar a las 15.45 en hora de Argentina y podrá verse en vivo y en directo a través de la plataforma de Disney+.

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