Benfica ya eligió nuevo entrenador, aunque Mourinho podría no volver a Real Madrid si Florentino Pérez pierde las elecciones

El equipo portugués dio por finalizado el vínculo con Mou, que se quedará sin equipo si Enrique Riquelme gana los comicios del próximo domingo en la Casa Blanca.

Aunque José Mourinho tenía contrato vigente con Benfica hasta junio de 2027, se sabía que es el elegido de Florentino Pérez para reemplazar a Álvaro Arbeloa en Real Madrid, lo que marcaría su regreso al club después de 13 años. Pero lo que parecía ser un arribo asegurado, está ahora sujeto a que el actual presidente del club Merengue renueve su cargo en las elecciones que decidió convocar para el próximo domingo 7 de junio.

Sucede que Enrique Riquelme, magnate empresario que será el único competidor del actual mandamás en los comicios, no tiene pensado contar con el director técnico portugués en caso de ser el ganador, sino que como uno de los anuncios de su campaña ya aseguró que apunta a sacar del Arsenal a Mikel Arteta.

Encontrándose en suspenso el arribo de Mourinho a Real Madrid por esta razón, llamó la atención que Benfica haya alcanzado un acuerdo para que Marco Silva se convierta en su nuevo entrenador, tal y como confirmó en X el periodista Fabrizio Romano.

Según este, el DT de 48 años se desvinculó del Fulham inglés para regresar a dirigir después de once años a su país, donde supo conducir los destinos de Estoril, equipo al que logró ascender a la Primeira Liga, y Sporting de Lisboa, con el que fue campeón de la Taca de Portugal en la temporadas 2014/2015.

🚨🦅 BREAKING: Marco Silva agrees to become new Benfica manager, here we go!



Silva leaves Fulham and signs contract until June 2028 plus option until 2029 at Benfica reducing salary to fight for titles.



Back to Portugal after 10 years, wanted by both Rui Costa and Mario Branco. pic.twitter.com/XyxdZ6py2q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Elegido por Rui Costa, presidente del Benfica, Marco Silva ya acordó los términos para firmar un contrato que lo vinculará hasta junio de 2028, con posibilidad de extenderlo por una temporada más. Además, Romano avanzó que el DT aceptó reducir el salario que percibía en Inglaterra persiguiendo el objetivo deportivo de conquistar títulos en Portugal.

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Fulham confirmó la salida

Desde las redes sociales oficiales del Fulham se confirmó este martes la salida de Marco Silva, a quien agradecieron por su trabajo y le desearon suerte en sus próximos desafíos. “El Fulham siempre estará en mi corazón y, tarde o temprano, volveré a Craven Cottage”, manifestó el DT como parte de su despedida.

“Fulham y Marco formaron una excelente combinación durante cinco temporadas, pero el cambio es inevitable en este deporte y, por lo tanto, nos preparamos con suficiente antelación para este momento. El talento de nuestra plantilla, nuestro estadio histórico, nuestra afición apasionada y mi compromiso de apoyar al club hacen de Fulham un destino extraordinariamente atractivo para el próximo entrenador”, expresó el propietario del equipo inglés, Shahid Khan.

Data clave

Marco Silva firmará como entrenador del Benfica con un contrato hasta junio de 2028 .

firmará como entrenador del con un contrato hasta junio de . Florentino Pérez elegirá a José Mourinho para el Real Madrid si logra ser reelecto.

elegirá a para el si logra ser reelecto. Fulham confirmó la salida de Marco Silva después de cinco temporadas en el club