Diego Lugano: “Portugal es candidato a ganar el Mundial porque Cristiano va a tener penales como Messi en Qatar”

Tras retirarse como futbolista profesional, el ex defensor central uruguayo Diego Lugano, comenzó a trabajar como panelista en ESPN Brasil. Allí hizo un análisis respecto al presente de los seleccionados que participarán del Mundial 2026 y se animó a dar a su candidato para campeonar.

Para el uruguayo, el máximo candidato a consagrarse campeón es Portugal, que tendrá dentro de su plantilla a Cristiano Ronaldo, quien romperá un récord al convertirse en uno de los únicos tres jugadores que disputará seis ediciones de la Copa del Mundo.

Para fundamentar esta decisión, Lugano bromeó con que Ronaldo tendrá penales a favor para ganar el Mundial y lo comparó con el Mundial de Qatar 2022, en el que la Selección Argentina salió campeón y Lionel Messi ejecutó seis penales en los siete encuentros que disputó.

“Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica, ja”, dijo Lugano para explicar por qué Portugal es su candidato a ganar el primer Mundial de su historia.

Siguiendo por la misma línea, afirmó que para él el país sudamericano que llegará más lejos será la Selección de Brasil, comandada por Carlo Ancelotti. “Brasil es el equipo sudamericano en el que tengo más expectativas para que llegue lejos. Va a ir de menos a más”, reveló.

El fixture de Portugal en el Mundial 2026

Fecha 1 : Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14.00 horas

: Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14.00 horas Fecha 2 : Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14.00 horas

: Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14.00 horas Fecha 3: Colombia vs. Portugal – sábado 27 de junio a las 20.30 horas

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