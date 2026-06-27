Las alineaciones de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

Lionel Messi no es titular en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina se enfrenta a Jordania por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, para finalizar la primera ronda. El partido que se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, comienza a las 23 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje del romano István Kovács, pero sin Lionel Messi en el equipo titular.

El vigente campeón ya está clasificado como líder de la zona, tras un excelente arranque: vencieron 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria. No conforme con ganar contundentemente sus dos partidos, los oriundos de Sudamérica se impusieron con 5 goles de Lionel Messi que le sirvieron para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, al superar a Miroslav Klose.

Lionel Messi y Thiago Almada en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, el seleccionado ubicado geográficamente en la región de Medio Oriente, no tuvieron el mejor comienzo de la competición: perdieron 3-1 Austria y 2-1 Argelia. Dichos resultados, como no podía ser de otra manera, lo dejaron en la última posición del grupo. Tal como se esperaba en la previa, fue el equipo más débil y padeció la diferencia de jerarquía entre los planteles.

Las formaciones de Argentina – Jordania

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al Arab; Haddad, Abu Taha, Al Rashdan, Al Rawabdeh; Al Mardi, Al Tamari y Olwan.

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El fixture completo del Mundial