El gol de Giovani Lo Celso para el 1-0 de Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

El zurdo marcó su primer gol en una Copa del Mundo, con un fantástico tiro libre al palo más lejano.

Este sábado por la noche, Argentina enfrentó a Jordania por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Apenas transcurrieron 19 minutos del primer tiempo, Giovani Lo Celso convirtió el 1-0 de los vigentes campeones con un fantástico remate de tiro libre. El zurdo llenó la pelota de cara interna y debió salir corriendo para festejar junto a sus compañeros.

Cabe destacar que el talentoso volante de 30 años, venía de marcar un tanto pero la jugada fue anulada por posición adelantada, en la que definió con un exquisito disparo de 3 dedos. Sin embargo, pocos minutos más tarde punteó una pelota en la salida y le cometieron infracción a solo centímetros del área. Pero al surgido de Rosario Central no le importó y lo cambió por gol.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de tiro libre de Lo Celso para abrir el marcador



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Lo cierto es que Lo Celso convirtió un golazo de tiro libre. El habilidoso acomodó, tomó carrera y sacudió. Con una notable sutileza, llenó la cara interna de su zurda para poner la pelota en el ángulo más lejano que tenía. A su vez, el arquero de Jordania dio dos pasos hacia el otro lado, lo que ayudó para que el balón solo tenga destino de red en la parte superior derecha del arco.

Un dato importante a tener en cuenta es que Lionel Messi fue suplente y no pudo estar presente para ser el dueño de la jugada a balón detenido. Por ese motivo, Giovani se hizo cargo, envió el esférico contra el arco contrario y así selló un gol en su debut en un Mundial. Así las cosas, Argentina comenzó ganando desde el inicio frente a Jordania por la tercera jornada.

¡DEL GOLAZO DE LO CELSO A LA SONRISA DE MESSI! 🤩🇦🇷



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La reacción de Scaloni al gol de Lo Celso en Argentina – Jordania

¡ASÍ VIVIÓ SCALONI EL GOL DE ARGENTINA! Sonrisa y charla con Pablo Aimar 🇦🇷 pic.twitter.com/SgF5wT51zf — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

El gol de Lautaro Martínez para el 2-0 de Argentina vs. Jordania