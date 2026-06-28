Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron a los asiáticos por 3 a 1 en Dallas y ahora se viene Cabo Verde en Miami por los 16avos de final.

La Selección Argentina ya tenía asegurado su lugar en los 16avos de final del Mundial. De hecho, los de Scaloni ya sabían desde el pasado viernes quién sería su rival de 16avos de final: Cabo Verde, que terminó segundo en el grupo que tenía a España y Uruguay. La Albiceleste se midió el pasado sábado ante Jordania y ganó 3 a 1, superando la fase de grupos con puntaje perfecto.

Pero hubo un detalle no menor y es que Argentina evitó una maldición ante Jordania y para eso fue clave el gol del conjunto asiático. Son pocas las selecciones que ganan su grupo completo del Mundial sin recibir goles, recientemente lo hizo México.

Mousa Al-Tamari, autor del único gol en contra que recibió Argentina en la fase de grupos. (Foto: Getty).

En total son siete las selecciones que ganaron sus zonas con vallas invictas, pero el detalle es que ninguna de esas fue campeón. Argentina dejó hacer un gol a Al-Tamari solo para no integrar ese grupo selecto de siete selecciones que ganaron sus grupos sin recibir goles. Así que Argentina todavía tiene chances de ser campeón.

⚠️🇦🇷 ATENCIÓN: esta es la MALDICIÓN que evitó la Selección Argentina.



Por @GiacoJuli_. pic.twitter.com/5zUJFske1z — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 28, 2026

Se viene Cabo Verde

Luego de derrotar por 3 a 0 a Argelia, 2 a 0 a Austria y 3 a 1 a Jordania, la Selección Argentina cerró una fase de grupos con puntaje perfecto y se afianzó como uno de los máximos candidatos al título. En 16avos de final será el turno de enfrentar a Cabo Verde, la selección africana que es sensación de esta Copa del Mundo. El encuentro será el viernes 3 de julio a partir de las 19 horas en Miami, donde se espera una marea albiceleste.

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