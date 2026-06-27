Las alineaciones de Austria vs. Argelia por el Mundial 2026

Los europeos se miden con los africanos por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Este sábado por la noche, la Selección de Austria se enfrenta a Argelia por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, para finalizar la primera ronda con un duelo fundamental. El partido que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas, comienza a las 23 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje del uzbeko Ilgiz Tantashev.

El combinado europeo tuvo un buen arranque, donde venció 3-1 a Jordania, pero luego se chocó contra la jerarquía y cayó 2-0 ante Argentina, con un doblete de Lionel Messi. Con esas estadísticas sobre la mesa, los oriundos del Viejo Continente quieren cerrar la zona con una victoria que le permita avanzar como escolta a los 16avos de final de la cita máxima.

Los futbolistas de Austria en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, el seleccionado ubicado geográficamente al norte de África, se topó con los campeones del mundo desde el principio. Como se suponía, perdió 3-0 contra Argentina con un triplete del astro rosarino y luego le ganó 2-1 a Jordania. Con estos dos resultados, los argelinos quieren dar el golpe ante los europeos y clasificar a los duelos de eliminación directa.

Las formaciones de Austria – Argelia

Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Oussama Benbot; Aissa Mandi, Jaouen Hadjam, Rafik Belghali, Ramy Bensebaini; Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Amine Gouiri.

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El fixture completo del Mundial 2026