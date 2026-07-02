Por qué no juega Marko Arnautovic en España vs. Austria por los 16avos del Mundial 2026

El delantero austríaco será parte del banco de relevos en el duelo de 16avos de final.

Se viene el onceavo partido de los 16avos de final del Mundial 2026 y los protagonistas serán España y Austria. Será el segundo duelo entre europeos en esta instancia, luego del que cruzó a Francia y Suecia el pasado martes.

El escenario que asignó la FIFA para este encuentro es el SoFi de Los Ángeles, en un compromiso que tendrá al sueco Glenn Nyberg como árbitro en el campo, mientras que el principal responsable del VAR será el polaco Tomasz Kwiatkowski.

Para dicho compromiso, tanto Luis de la Fuente como Ralf Rangnick confirmaron sus respectivas formaciones. En las mismas, no hubo grandes sorpresas, salvo por la ausencia de Marko Arnautovic en el combinado austríaco.

La baja del actual delantero de Estrella Roja de Belgrado se debe a una cuestión 100% táctica. A pesar de que anotó dos de los seis goles de Austria en el Mundial, el ex Inter y West Ham es considerado una opción para ingresar en los minutos finales de cada partido, por lo que mirará el comienzo del cruce de 16avos ante España como suplente.

Arnautovic lleva dos goles convertidos en este Mundial

Las formaciones de España y Austria

La Selección de España sale a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Álex Baena, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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La Selección de Austria forma con Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager; Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konard Laimer, Paul Wanner; Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch.

El cuadro del Mundial 2026