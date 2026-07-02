Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos por los 16avos de final.

Aquí tenés la nota modificada con el horario ajustado a las 16:00 horas de Argentina y su respectiva conversión horaria país por país, manteniendo exactamente la misma estructura y estilo:

Cómo ver en vivo y online España vs. Austria por el Mundial 2026: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre europeos por los 16avos de final.

En el marco de las llaves de eliminación directa de los 16avos de final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección de España se mide frente a la Selección de Austria en lo que promete ser un duelo táctico de altísimo nivel en esta fase decisiva. Ambas escuadras buscarán arrancar con el pie derecho y quedarse con el boleto hacia los octavos de final.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Angeles, uno de los imponentes recintos de la cita mundialista, donde la escuadra ibérica se jugará su destino ante el combinado austríaco, que llega dispuesto a plasmar toda su intensidad, orden dinámico y sus principales figuras en este trascendental choque a todo o nada.

¿A qué hora juegan España vs. Austria por el Mundial 2026?

El partido se llevará a cabo este jueves 2 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

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Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Brasil: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Perú: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT)

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) España: 21:00 horas

Pedri, una de as figuras de España. (Foto: Getty).

¿Qué canal pasa España vs. Austria EN VIVO por TV?

El partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports y DGO —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

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El cuadro de 16avos de final del Mundial