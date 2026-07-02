Las selecciones de España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El árbitro del partido será el sueco Glenn Nyberg y el principal responsable del VAR el polaco Tomasz Kwiatkowski.
España vs. Austria EN VIVO y ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
Españoles y austríacos definen en el SoFi Stadium de Los Ángeles un nuevo boleto a los octavos de final del certamen FIFA.
¡Ya probó Lamine!
1'PT: solo un minuto se tomó Lamine Yamal en probar por primera vez al arco. Tapó sin problemas Schlager.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Ya juegan España y Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles para decidir cuál de las dos selecciones sellará su boleto a octavos de final.
Salen los equipos a la cancha
España y Austria ya ingresaron al terreno de juego para el acto protocolar de apertura, con himnos nacionales incluidos. Está todo listo para la acción en Los Ángeles.
Así marcha el historial entre España y Austria
Ambas selecciones se enfrentaron en un total de 16 partidos oficiales, con 9 victorias para España, 4 triunfos para Austria y 3 empates.
Máxima concentración en Austria
El seleccionado austriaco salió a hacer el tradicional reconocimiento del terreno de juego y sus futbolistas se mostraron muy enfocados en el duelo que comenzará en cuestión de minutos.
Pedri: "No nos van a regalar nada"
El mediocampista de Barcelona, que todavía no terminó de mostrar su mejor versión en el Mundial, se refirió a las dificultades que presentará el duelo ante Austria. "Empieza lo bueno. No nos van a regalar nada y será un partido difícil", dijo durante la previa.
Formación confirmada en Austria
La Selección de Austria forma con Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager; Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konard Laimer, Paul Wanner; Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch.
Formación confirmada en España
La Selección de España sale a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Álex Baena, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Así es el SoFi Stadium de Los Ángeles
El SoFi Stadium de Los Ángeles tiene capacidad para 70 mil espectadores y un terreno de juego de césped natural y fue inaugurado en 2020, una vez finalizada la construcción que costó 4.900 millones de dólares.
SoFi Stadium de Los Ángeles.
Así llega Austria
La Selección de Austria fue segunda en el Grupo J con 4 puntos, superando a Argelia, que clasificó tercera, por diferencia de gol. En el estreno derrotó 3-1 a Jordania, luego cayó 2-0 ante Argentina y cerró la fase de grupos con un agónico empate 3-3 ante el seleccionado argelino.
Así llega España
La Selección de España finalizó en la primera posición del Grupo H con 7 puntos. Tras un debut muy por debajo de las expectativas, en el que igualó sin goles ante Cabo Verde, se recuperó con goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y triunfo 1-0 ante Uruguay.
Los árbitros del partido
El sueco Glenn Nyberg será el árbitro principal del partido entre España y Austria, asistido por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist como jueces de línea. Dahane Beida, de Mauritania, oficiará como cuarto árbitro. Tomasz Kwiatkowski, de Polonia, será el principal responsable del VAR, con el suizo Fedayi San como AVAR.