Tras vencer a Austria, España escala en el ranking de candidatos a ganar el Mundial 2026

La Supercomputadora de Opta mejoró las chances de la Furia Roja de ser campeona de la Copa del Mundo tras dejar en camino al combinado austríaco.

La Selección de España está en octavos de final del Mundial 2026 luego de vencer por 3 a 0 a Austria, en su mejor performance en lo que va de este certamen. El doblete de Mikel Oyarzabal y el tanto restante de Pedro Porro le dieron la clasificación a la Furia Roja, que ahora espera por Portugal o Croacia en la próxima instancia.

Luego de tres actuaciones que no convencieron al público en la fase de grupos, más allá de haber cosechado siete puntos en una zona compleja, parece que España finalmente se despertó en esta Copa del Mundo en la instancia de mata-mata.

En ese contexto, la Supercomputadora de Opta realizó una actualización en su base de datos mundialista y ahora considera a España como la tercera máxima candidata a ganar el Mundial, solo por detrás de Francia y Argentina.

El combinado galo es el claro favorito para la base de datos analítica con un 29.33% de chances de ser campeón. Argentina sigue segunda con un 14.62% a falta de su partido de 16avos de final ante Cabo Verde, y España subió al podio con un 14.48%.

El top 5 lo completan Brasil, con apenas 9.44% y lo cierra Inglaterra con un 8.56%. De esta manera, luego de pasar de ronda por goleada, crecen las chances del sueño por la segunda estrella para el conjunto español.

El top 5 de candidatos para Opta

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Las formaciones de España y Austria en el 3 a 0 de 16avos

La Selección de España salió a la cancha con Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Álex Baena, Rodri, Pedri; Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

La Selección de Austria formó con Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch, David Alaba, Xaver Schlager; Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konard Laimer, Paul Wanner; Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch.

El cuadro del Mundial 2026