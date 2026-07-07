Las alineaciones de Suiza y Colombia por los octavos de final del Mundial 2026

Suizos y colombianos deciden en Vancouver el último de los boletos a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Suiza y Colombia se enfrentan este martes, desde las 17.00 en hora de Argentina, en el partido que cierra los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en el Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá, y tendrá al salvadoreño Iván Barton como árbitro principal.

El equipo sudamericano viene de imponerse 1-0 a Ghana en dieciseisavos de final, gracias a un gol de Jhon Arias. En la primera fase había finalizado en la primera posición del Grupo K con 7 puntos, gracias a las victorias 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 ante Congo, además de empatar sin goles ante Portugal.

El seleccionado suizo viene de imponerse con gran autoridad 2-0 a Argelia en deiciseisavos de final, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye. Con 7 puntos, había finalizado como líder el Grupo B, con empate 1-1 en el debut ante Qatar y victorias 4-1 sobre Bosnia y 2-1 sobre Canadá.

El BC Place de Vancouver recibe el duelo entre suizos y colombianos.

Las probables alineaciones de Suiza y Colombia

En el seleccionado suizo, Murat Yakin tendría decidido salir a la cancha con Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Neftali Manzambi, Rubén Vargas; Dan Ndoye y Breel Embolo.

En el seleccionado colombiano, Néstor Lorenzo ya tendría dispuesto alinear con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.