Las alineaciones de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026

Obligada a sumar, la Albirroja se juega la vida ante el duro elenco europeo que también llega necesitado.

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su marcha y la Selección de Paraguay vuelve a jugar, esta vez más necesitada que antes. Desde la medianoche, en el Estadio de la Bahía de San Francisco, el conjunto comandado por Gustavo Alfaro se enfrenta a Turquía en un partido límite.

Tras el duro tropiezo contra Estados Unidos en el estreno, la Albirroja necesita reaccionar para mantener vivas sus opciones de avanzar a 16avos. El panorama no es sencillo, ya que el combinado europeo también llega obligado luego de haber caído ante Australia en el debut.

De cara a este compromiso, Paraguay movería algunas piezas en su alineación. En la antesala se especula con el ingreso de Matías Galarza Fonda y de Isidro Pitta en el conjunto del estratega argentino.

La formación de Paraguay ante Turquía

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Isidro Pitta, Julio Enciso.

La formación de Turquía ante Paraguay

Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu; Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu; y Barış Alper Yılmaz. DT: Vincenzo Montella.

Así está la tabla del Grupo D

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El fixture del Grupo D