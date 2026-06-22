Las posibles alineaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Los europeos se miden ante los de Medio Oriente en un duelo clave por la segunda fecha de la Copa del Mundo.

Este lunes por la tarde, la Selección de Francia se mide ante Irak por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en un duelo clave para la tabla de posiciones. El partido que se disputa en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, comienza a las 18 horas de Argentina y cuenta con el arbitraje de Drew Fischer. El cotejo puede seguirse minuto a minuto por BOLAVIP.

El combinado europeo tuvo un buen arranque de certamen: venció 3-1 a Senegal. Como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé marcó dos verdaderos golazos y escaló varias posiciones entre los máximos goleadores históricos del Mundial. De conseguir un triunfo, se consolida como único puntero de la zona y ya podría empezar a pensar en los mata-mata.

Kylian Mbappé, tras anotar en el Mundial 2026. (Getty Images)

En contraparte, el conjunto ubicado geográficamente en Medio Oriente tuvo un pésimo comienzo de competición: perdió 4-1 ante Noruega. En un encuentro en el que fue claramente superado futbolísticamente, la defensa iraquí no pudo contener la jerarquía de Erling Haaland y lo sufrió en reiteradas ocasiones. Sin embargo, busca dar la sorpresa contra el elenco galo.

Las formaciones de Francia e Irak por el Mundial 2026

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Aurélien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jassim; Aymen Hussein, Ali Al-Hamadi.

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Qué canal pasa Francia vs. Irak por el Mundial 2026

El compromiso entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, puede visualizarse a través de las pantallas de DSports -cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+-.

El fixture completo del Mundial 2026