Las reacciones en Europa a la histórica jornada de Messi en el Mundial 2026: “Es la madre de todas las locuras”

Messi volvió a poner patas arriba el planeta. Por Europa se habla de una jornada para la historia del deporte Mundial.

El mundo sigue digiriendo una jornada donde Lionel Messi volvió a catapultarse a la historia. Argentina gozó de su mejor jugador en una fecha histórica y llena de récords para el capitán de la Albiceleste. En Europa las reacciones no se hicieron esperar. España, Italia, Francia e Inglaterra avisan que lo de La Pulga solo ha comenzado.

“Messi es historia del fútbol… Messi hace la madre de todas las locuras… ¡Messi rompe la historia!… ¡Messi ilumina a Argentina!… El mundo, a los pies de Messi”, redactan a esta hora medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo o Sport. Elogian por todo lo alto la vigencia de un hombre que en una semana tendrá 38 años. España le conoce como pocos sitios.

En Francia marcan que La Pulga volverá a ser el gran líder de la campeona del mundo. Por L’Équipe elogian una actuación individual que vale ya 10 récords entre goles, minutos jugados y la forma de los tantos de Leo: “Un triplete de Lionel Messi le da la victoria a Argentina en su primer partido contra Argelia en la Copa del Mundo”.

“Quienquiera que escriba los guiones de Lionel Messi lo ha vuelto a hacer… Cosas de Messi en Kansas… Messi es mágico y el mundo vuelve a confirmarlo”, marcan desde Inglaterra y en portales como The Sun, The Guardian o The Athletic. Se acaban los adjetivos para hablar de un jugador que supera cualquier barrera de edad o marca individual.

Messi vuelve a generar la admiración de toda Europa: GETTY

Por último, en cuanto a los grandes territorios europeos se refiere, en Italia medios como Gazzetta dello Sport o Corriere dello Sport no dudan: “Messi, el eterno, entre lágrimas, goles y récords… Leo Messi, eres todo un espectáculo: un triplete espectacular y Argentina golea a Argelia”.

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Scaloni, sin adjetivos para describir a Messi

“¿Messi? Sin palabras, sin palabras, qué voy a decir. Lo que diga yo está de más, es increíble. Lo crucé, le di un beso y le dije que lo quiero mucho, no sabes qué decirle ya. Lo extrañaremos el día que no juegue más”, empezaba marcando el DT de Argentina tras una jornada difícil de olvidar de cara a los próximos años. Se vienen ahora Austria y Jordania.

Para Scaloni, Messi tiene premio como nunca a una carrera impoluta dentro y fuera del césped: “Hace 20 años que él juega bien. Más allá de que en la selección los últimos años fueron maravillosos… Si te tuviera que responder qué encontró, te diría que la mejor naturalidad: saber que tiene al lado un grupo de amigos, de gente que se va a brindar todo por él. Naturalidad diría yo, que lo ven a él como a un Dios pero también como un pibe de barrio”.

Datos claves

Lionel Messi anotó un triplete en la victoria de Argentina frente a Argelia.

anotó un en la victoria de Argentina frente a Argelia. Medios como L’Equipe y The Guardian elogiaron los récords de Messi en Kansas.

y elogiaron los récords de Messi en Kansas. El entrenador Lionel Scaloni destacó que Messi jugará contra Austria y Jordania.