Jugador x jugador: puntaje de los jugadores de la Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial

La calificación de los futbolistas de la Albiceleste en el duelo correspondiente a la fecha 1 del Grupo J de la Copa del Mundo.

Emiliano Martínez

Primer tiempo (5): no tuvo mucho trabajo en la primera mitad. En el gol anulado a Argelia podría haber hecho algo más. Bien en el juego con los pies. Buena respuesta ante la primer remate al arco de Argelia, que fue a los 39 minutos.

Segundo tiempo (5): fue un espectador de lujo en el complemento.

Puntaje final: 5

Gonzalo Montiel

Primer tiempo (4): floja respuesta en el gol anulado a Argelia. No escaló con peligro por su sector ya que estuvo más pendiente de su espalda que de atacar. Importante cruce dentro del área sobre el final del primer tiempo.

Puntaje final: 4

Montiel. (Foto: Getty).

Cristian Romero

Primer tiempo (6): al igual que Dibu Martínez, Cuti no sufrió en la primera mitad y casi no tuvo trabajo, tocó pocas pelotas y casi no fue exigido. Entregó bien el primer pase.

Segundo tiempo (5): altibajos del Cuti en la segunda mitad. Hubo jugadas en las que estuvo oportuno, pero en otras no resolvió de la mejor manera. Se extrañó su clásica solidez.

Puntaje final: 5

Romero. (Foto: Getty).

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Lisandro Martínez

Primer tiempo (5): de la misma manera que Cuti, Licha Martínez no tuvo grandes problemas en el primer tiempo. Una entrega comprometida pudo generar una situación de peligro para el rival, pero la jugada no pasó a mayores. Oportuno cierre sobre el final.

Segundo tiempo (6): bien posicionado y con simpleza para evitar situaciones de peligro del rival.

Puntaje final: 6

Facundo Medina

Primer tiempo (6): buena primera mitad del lateral que fue opción permanente por izquierda. Escaló bastante por su sector ya que no sufrió en la faceta defensiva ya que Argelia casi nunca atacó por su sector.

Segundo tiempo (6): buen inicio del lateral en el segundo tiempo. Estuvo atento en todo momento y completó una muy buena tarea, tanto en la faceta defensiva, como en la ofensiva.

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Puntaje final: 6

Facundo Medina. (Foto: Getty).

Rodrigo De Paul

Primer tiempo (5): correctas apariciones de De Paul en la banda derecha, a veces se apuró a la hora de tomar decisiones. Mejoró en el tramo final del primer tiempo.

Segundo tiempo (6): no estuvo del todo fino en un contraataque del inicio del segundo tiempo que pudo derivar en el 2 a 0. Gran escalada por derecha y centro pasado para que Nico González defina solo, aunque un defensor argelino lo evitó.

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Puntaje final: 6

De Paul. (Foto: Getty).

Alexis Mac Allister

Primer tiempo (5): junto a Enzo Fernández e repartió la mitad de la cancha. Casi siempre entregó bien.

Segundo tiempo (5): importante en la jugada del segundo tanto con su remate que no pudo contener Zidane. Le costó pesar como habitualmente lo hace.

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Puntaje final: 5

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

Enzo Fernández

Primer tiempo (6): importante en la creación de juego. Buscó permanentemente ser opción de pase.

Segundo tiempo (6): cortar y salir rápido para adelante pareció ser la premisa en el complemento, interesante rol en la recuperación, la conducción y buscar el área rival para sorprender. Siempre bien ubicado.

Puntaje final: 6

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

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Lionel Messi

Primer tiempo (8): movedizo desde el costado derecho, tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero le anularon el tanto por posición adelantada. Rompió el cero con un gol de otro partido a los 17 minutos.

Segundo tiempo (10): Peligroso también en el comienzo del complemento, tuvo un remate franco, pero se le fue por encima del travesaño. Superlativa asistencia a Lautaro que pudo poner el segundo, pero Zidane le negó la posibilidad. A los 15 se vistió de 9, capturó el rebote del arquero rival y estableció el 2 a 0. Tuvo el tercero a los 20 minutos, pero Zidane se lo privó. Marcó el tercero a los 30 minutos con un remate certero.

Puntaje final: 9

Lionel Messi. (Foto: Getty).

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Thiago Almada

Primer tiempo (7): pieza importante del ataque de la Selección por el carril izquierdo. Gran socio de Messi en la creación de juego. Interesante trabajo en la faceta defensiva, donde fue solidario con sus compañeros.

Segundo tiempo (5): nulo contacto con la pelota en los 10 minutos que jugó del complemento.

Puntaje final: 6

Lautaro Martínez

Primer tiempo (6): interesante comienzo del Toro que generó peligro. Buena sociedad con De Paul, aunque no logró rematar al arco.

Segundo tiempo (6): picante como siempre, tuvo el segundo en sus pies, pero Zidane le negó la posibilidad. Se retiró a los 10 minutos del complemento.

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Puntaje final: 6

Ingresaron

Nahuel Molina (6): Buenos primeros minutos en el complemento. Fue opción ofensiva por derecha.

Julián Alvarez (5): poco contacto con la pelota en sus primeros minutos en cancha. Poco preciso en líneas generales.

Nicolás González (6): Nico fue opción por izquierda como siempre. Tuvo un papel importante en el tercer gol de Messi.

Nicolás Otamendi (5): ingresó para jugar los últimos diez minutos.

Nicolás Paz (5): hizo su estreno mundialista a los 35 minutos del complemento.