Cuándo se podrían cruzar Argentina y España en el Mundial 2026

Argentina y España tienen una cuenta pendiente: la Finalissima. El trofeo que enfrenta a los campeones vigentes de la Copa América y de la Euro, que tendrían que haber jugado en marzo último en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. No obstante, la situación de emergencia que aún se vive en Medio Oriente por el conflicto bélico con los Estados Unidos complicó los planes tanto de Conmebol como de la UEFA.

Y luego, al querer buscar una sede alternativa, las entidades no lograron ponerse de acuerdo. Del lado del organismo del Viejo Continente casi que quisieron imponer el Santiago Bernabéu, mientras que del lado sudamericano, al no querer bailar al compás de sus pares europeos, propucieron Buenos Aires. Y en ese tire y afloje, se resolvió cancelarla.

Sin embargo, ese duelo entre la Selección Argentina y su similar de España se podría llegar a dar en julio próximo, pero en este caso bajo el marco de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Incluso podría llegar a producirse mucho antes de lo que todos imaginan: en los 16vos de Final.

Desde la teoría es bastante posible. Todo indica que los de Lionel Scaloni, que comparten grupo con Argelia, Austria y Jordania, terminarán primeros de su zona. En tanto que España, si deja algún punto en el camino con Uruguay, Arabia Saudita (estos dos, a priori, los que más pueden complicarlo) y/o Cabo Verde, podría quedar segundo. De ser así, chocarían en Miami el 3 de julio.

Aunque si la sorpresa se dá en el Grupo J y Argentina queda segundo y España primero, el choque también será en los 16vos de Final, pero en Atlanta. Ahora si los dos acaban en la cima solo podrían verse las caras en la Final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En caso de que uno o los dos queden terceros, hay que hacer cuentas en base a su puntuación y diferencia de gol para ver en qué llave caen.

La última vez que Argentina y España se enfrentaron en la Copa del Mundo

El único enfrentamiento de la Selección Argentina ante España en la Copa del Mundo ocurrió en Inglaterra 1966. El partido se disputó el 13 de julio en Birmingham por la fase de grupos, dejando como resultado una victoria argentina por 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime.

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Fixture de la Copa del Mundo 2026

En síntesis